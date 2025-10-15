Mercedes Benz Vision ने दुनियाभर में मचाई खलबली, डिजाइन देख हर कोई रह गया दंग

Mercedes-Benz Vision: लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने चीन के शंघाई में अपने Vision Iconic Concept से पर्दा हटा दिया है. यह सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि यह 1930 के दशक के गोल्डन एरा (Golden Era) के शानदार कार डिज़ाइन को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है. कंपनी का कहना है कि यह शो-कार मर्सिडीज-बेंज प्योर एसेंस को दिखाती है.

डिज़ाइन में क्या है खास?

रेट्रो ग्रिल: इसका फ्रंट लुक 1956 की 300Sc जैसी कारों से प्रेरित है. इसमें एक ऊंचा रेडिएटर ग्रिल है, जिसे अब रोशनी (illuminated elements) से सजाया गया है, जो इसे मॉडर्न लुक देता है.

लंबा बोनट और स्लोपिंग रूफलाइन: कार का लंबा बोनट और पीछे की ओर ढलान वाली छत मर्सिडीज 300 SL जैसी पुरानी लग्जरी कारों की याद दिलाती है.

आइकॉनिक लोगो: कार की नाक पर मर्सिडीज का प्रतिष्ठित लोगो लगा है. इसके अलावा, हेडलाइट्स पर बने चमकदार स्टार मोटिफ (illuminated star motif) इसे एक प्रीमियम और आधुनिक रूप देते हैं.

केबिन में लग्जरी का अनोखा मेल

कार के अंदर का डिज़ाइन भी पुरानी कारों की तरह है, लेकिन उसमें नए ज़माने के फीचर्स जोड़े गए हैं:

'ज़ीपलीन' डैशबोर्ड: केबिन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन 'ज़ीपलीन' है जो फ्लोटिंग ग्लास डैशबोर्ड स्ट्रक्चर है. यह एनालॉग स्टाइल के पुर्जों को डिजिटल डिस्प्ले के साथ मिलाकर पेश करता है.

बेंच सीटिंग: इस कॉन्सेप्ट में एक निरंतर बेंच सीट है, जो 300 SL के आरामदायक और सुरुचिपूर्ण पिछले हिस्से की याद दिलाती है.

स्टीयरिंग व्हील: इसमें 4-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है, जिसके बीच में कांच के गोले के अंदर मर्सिडीज का लोगो लगा है.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

Vision Iconic सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि यह भविष्य की टेक्नोलॉजी से भी लैस है:

Steer-by-Wire: यह कार स्टीयर-बाय-वायर टेक्नोलॉजी से लैस है. इसका मतलब है कि स्टीयरिंग व्हील और पहियों के बीच कोई यांत्रिक (mechanical) कनेक्शन नहीं है, जिससे कार को तेजी से और सटीक ढंग से मोड़ना आसान हो जाता है.

ADAS और ऑटोनॉमस ड्राइविंग: इस प्रोटोटाइप में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी भविष्य में इसे लेवल 4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग (यानी बिना ड्राइवर के भी चल सकने की क्षमता) के लिए विकसित करने पर भी विचार कर रही है.

कुल मिलाकर, मर्सिडीज-बेंज Vision Iconic Concept एक ऐसी कार है जो अपने अतीत की महानता का सम्मान करते हुए, कार डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के भविष्य की ओर इशारा करती है. यह बताती है कि कैसे क्लासिक डिज़ाइन और हाई-टेक फीचर्स एक साथ चल सकते हैं.