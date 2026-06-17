Add Zee Business As A Preferred Source
App

मारुति की टेंशन बढ़ाएगी Mercedes! 32.2 kmpl माइलेज वाली लग्जरी S-Class हुई लॉन्च, कीमत और फीचर्स जानिए

Mercedes Benz S Class Mileage: भारत में माइलेज का मतलब सिर्फ मारुति सुजुकी नहीं है! लग्जरी कार ब्रांड मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई S-Class लॉन्च कर ऑटोमोबाइल सेक्टर में माइलेज को लेकर तहलका मचा दिया है. मर्सिडीज-बेंज की नई कार पूरे 32.2 kmpl का बंपर माइलेज देगी. आइए जानते हैं इस कार के कीमत से लेकर धांसू फीचर्स की पूरी डिटेल्स.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:11 PM IST
मारुति की टेंशन बढ़ाएगी Mercedes! 32.2 kmpl माइलेज वाली लग्जरी S-Class हुई लॉन्च, कीमत और फीचर्स जानिए

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मारुति की टेंशन बढ़ाएगी Mercedes! 32.2 kmpl माइलेज वाली लग्जरी S-Class हुई लॉन्च
Mercedes Benz S Class Price0 min ago
2
Sawan 20263 min ago
3
NEET Re-Exam 20265 min ago
4
FIFA World Cup 20265 min ago
5
ICC Women's T20 World Cup 20265 min ago