Mercedes Benz S Class Price: जब भी भारत में दमदार माइलेज और कम मेंटेनेंस वाली कार की बात होती है, तो हर किसी की जुबान पर सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी का ही आता है. लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है! ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब मारुति को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दिग्गज लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz माइलेज किंग बन गई है. मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी नी S-Class लॉन्च कर दी है, जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 32.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा कर रही है. यानी राजा जैसी सवारी और वो भी मारुति से कम के खर्चे में! आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स से लेकर सारी डिटेल्स...
मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को सबसे दमदार माइलेज देने वाली कार में शामिल किया जाता है, जिसका माइलेज 27.97 किमी प्रति लीटर के आस-पास रहता है. लेकिन अब माइलेज की इस रेस में एक लग्जरी कार ने मारुति को भी पीछे छोड़ दिया है. मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी नई 2026 Mercedes-Benz S-Class लॉन्च करते हुए नया कारनामा किया है. मर्सिडीज-बेंज का दावा है कि यह लग्जरी सेडान 32.2 kmpl का बंपर माइलेज देती है, जो भारत की कई बजट और इकोनॉमिकल कारों से भी बहुत ज्यादा है.
ऐसा पहली बार है जब मर्सिडीज ने भारत में अपनी फ्लैगशिप सेडान को प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया है.
मर्सिडीज-बेंज की नई S 450e में 3.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है.
यह सेटअप कुल 435 hp की पावर और 680 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
बात करें स्पीड की तो यह कार मात्र 5.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है.
इस नई कार में 22kWh का बैटरी पैक भी मिलता है. अगर आप इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर ही चलाते हैं, तो यह बिना एक बूंद पेट्रोल का इस्तेमाल किए 115 किमी तक सफर कर सकती है. साथ ही, 60kW के DC फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी सिर्फ 20 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है.
नई S-Class का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव है.
फ्रंट लुक में इसमें क्रोम स्टार-पैटर्न और इलुमिनेटेड ग्रिल मिलती है. बोनट पर लगा मर्सिडीज का लोगो भी इस कार में बैकलाइट के साथ मिलता है.
कार में लेटेस्ट माइक्रो-एलईडी डिजिटल लाइट टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है. कंपनी का दावा है कि इसकी हाई-बीम लाइट रात में 600 मीटर दूर तक की सड़क को साफ दिखा सकती है.
कार के पीछे की ओर मर्सिडीज के सिग्नेचर थ्री-पॉइंटेड स्टार वाली पतली एलईडी टेल-लैंप्स और नए अलॉय व्हील्स भी लगाए गए हैं.
मर्सिडीज-बेंज की इस कार का इंटीरियर किसी टेक-गैजेट से मानों कम नहीं है. इसमें मर्सिडीज का नया Superscreen सेटअप मिलता है, जिसमें शामिल हैं:
12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर.
14.4-इंच की बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन.
पैसेंजर के लिए एक अलग से डेडिकेटेड डिस्प्ले.
यह कार कंपनी के लेटेस्ट MB OS पर काम करती है, जिसमें क्लाउड कनेक्टिविटी, AI फीचर्स, इन-बिल्ट गूगल मैप्स और व्हीकल-टू-एवरीथिंग कम्युनिकेशन जैसी एडवांस टेक दी गई है.
इस कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों के एंटरनेटमेंट के लिए भी दो 13.1-इंच की स्क्रीन्स, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली 43-डिग्री तक झुकने वाली आरामदायक सीटें दी गई हैं.
मर्सिडीज-बेंज S-Class को भारत में दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है-
Launch Edition Exclusive Line की एक्स-शोरूम कीमत ₹2.20 करोड़ है, तो वहीं Manufaktur Edition AMG Line की एक्स-शोरूम कीमत ₹2.38 करोड़ है.
इस सुपर-माइलेज लग्जरी कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और भारत में इसकी डिलीवरी 2026 में दिवाली के आसपास शुरू होगी.