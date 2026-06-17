Mercedes Benz S Class Price: जब भी भारत में दमदार माइलेज और कम मेंटेनेंस वाली कार की बात होती है, तो हर किसी की जुबान पर सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी का ही आता है. लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है! ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब मारुति को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दिग्गज लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz माइलेज किंग बन गई है. मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी नी S-Class लॉन्च कर दी है, जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 32.2 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा कर रही है. यानी राजा जैसी सवारी और वो भी मारुति से कम के खर्चे में! आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स से लेकर सारी डिटेल्स...