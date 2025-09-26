Advertisement
trendingNow12937400
Hindi Newsऑटोमोबाइल

MG की कारों पर बम्पर डिस्काउंट, जानें आपकी पसंदीदा SUV कितनी सस्ती हुई

MG Cars Price Drop: MG की फ्लैगशिप फुल-साइज़ SUV, Gloster, को कीमतों में सबसे बड़ी राहत मिली है, जहाँ ग्राहकों को ₹1.57 लाख तक की कटौती का लाभ मिल रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MG की कारों पर बम्पर डिस्काउंट, जानें आपकी पसंदीदा SUV कितनी सस्ती हुई

MG Cars Price Drop: GST रेट्स में बदलाव के बाद, JSW MG Motor India ने अपनी पूरी प्रीमियम कार रेंज की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है. यह कटौती 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, जो मॉडल और वेरिएंट के आधार पर ₹1.57 लाख तक की बचत कर सकते हैं. यह बदलाव MG की SUVs को बाज़ार में और भी अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाता है.

इन कारों पर मिल रहा सबसे ज़्यादा फायदा
MG की फ्लैगशिप फुल-साइज़ SUV, Gloster, को कीमतों में सबसे बड़ी राहत मिली है, जहाँ ग्राहकों को ₹1.57 लाख तक की कटौती का लाभ मिल रहा है. उदाहरण के लिए, Gloster के Blackstorm 4WD 6S और 7S वेरिएंट्स अब ₹44.74 लाख की जगह ₹43.17 लाख में उपलब्ध हैं. मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की लोकप्रिय Hector 5-सीटर पर भी ₹1.49 लाख तक की बड़ी कटौती हुई है, जिससे इसके डीज़ल वेरिएंट्स काफी सस्ते हो गए हैं. Hector 5-सीटर के Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वेरिएंट की पुरानी कीमत ₹22.25 लाख थी, जो अब घटकर ₹20.76 लाख हो गई है. इसी तरह, Hector 6-सीटर और Hector 7-सीटर मॉडल्स पर भी ₹1.47 लाख तक की बचत की जा सकती है, जिससे ये बड़ी गाड़ियाँ अब पहले से कहीं ज़्यादा किफायती हो गई हैं.

वहीं, कॉम्पैक्ट SUV Astor के खरीदारों को भी अच्छी राहत मिली है. Astor के बेस वेरिएंट पर ₹35,000 की कटौती हुई है, जबकि टॉप ट्रिम्स पर यह कटौती ₹54,000 तक गई है. GST में बदलाव के बाद, MG की पूरी लाइन-अप अब ग्राहकों को पहले से बेहतर वैल्यू प्रदान कर रही है. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि GST 2.0 रिविज़न से इलेक्ट्रिक कारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए Comet, ZS EV, Windsor, Cyberster, और M9 जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

MG Cars

Trending news

तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
;