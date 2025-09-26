MG की कारों पर बम्पर डिस्काउंट, जानें आपकी पसंदीदा SUV कितनी सस्ती हुई

MG Cars Price Drop: GST रेट्स में बदलाव के बाद, JSW MG Motor India ने अपनी पूरी प्रीमियम कार रेंज की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है. यह कटौती 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, जो मॉडल और वेरिएंट के आधार पर ₹1.57 लाख तक की बचत कर सकते हैं. यह बदलाव MG की SUVs को बाज़ार में और भी अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाता है.

इन कारों पर मिल रहा सबसे ज़्यादा फायदा

MG की फ्लैगशिप फुल-साइज़ SUV, Gloster, को कीमतों में सबसे बड़ी राहत मिली है, जहाँ ग्राहकों को ₹1.57 लाख तक की कटौती का लाभ मिल रहा है. उदाहरण के लिए, Gloster के Blackstorm 4WD 6S और 7S वेरिएंट्स अब ₹44.74 लाख की जगह ₹43.17 लाख में उपलब्ध हैं. मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की लोकप्रिय Hector 5-सीटर पर भी ₹1.49 लाख तक की बड़ी कटौती हुई है, जिससे इसके डीज़ल वेरिएंट्स काफी सस्ते हो गए हैं. Hector 5-सीटर के Sharp Pro 2.0L Diesel MT GE वेरिएंट की पुरानी कीमत ₹22.25 लाख थी, जो अब घटकर ₹20.76 लाख हो गई है. इसी तरह, Hector 6-सीटर और Hector 7-सीटर मॉडल्स पर भी ₹1.47 लाख तक की बचत की जा सकती है, जिससे ये बड़ी गाड़ियाँ अब पहले से कहीं ज़्यादा किफायती हो गई हैं.

वहीं, कॉम्पैक्ट SUV Astor के खरीदारों को भी अच्छी राहत मिली है. Astor के बेस वेरिएंट पर ₹35,000 की कटौती हुई है, जबकि टॉप ट्रिम्स पर यह कटौती ₹54,000 तक गई है. GST में बदलाव के बाद, MG की पूरी लाइन-अप अब ग्राहकों को पहले से बेहतर वैल्यू प्रदान कर रही है. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि GST 2.0 रिविज़न से इलेक्ट्रिक कारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए Comet, ZS EV, Windsor, Cyberster, और M9 जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.