कार खरीदारों को बड़ा झटका: 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी MG की गाड़ियां, जानें आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर!

MG Cars Price Hike: JSW MG मोटर इंडिया अपने ग्राहकों को शॉक देने जा रहा है. दरअसल कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल, 2026 से उसकी कारों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने जा रही है. अगर आप भी MG की कोई शानदार कार घर लाने का मन बना रहे हैं, तो आपके पास पुराने दामों पर बुकिंग करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है. अप्रैल का महीना आज से खत्म हो रहा है और कल से कंपनी कार के दामों में इजाफा करने जा रही है.

MG मोटर के अनुसार, कीमतों में इस इजाफे की बड़ी वजह 'इनपुट कॉस्ट' में बढ़ोत्तरी है. इसके साथ कच्चा माल और अन्य निर्माण सामग्रियां महंगी होने की वजह से कंपनी ने इस बढ़ते खर्च का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है. हालांकि, कंपनी MG Select लाइन-अप की प्रीमियम कारों, जैसे कि 'MG M9 प्रेसिडेंशियल लिमो' और 'MG साइबरस्टर' की कीमतों में बदलाव नहीं करेगी.

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इन मॉडल्स पर पड़ेगा सीधा असर

इस प्राइज हाईक का असर MG की उन गाड़ियों पर सबसे ज्यादा दिखेगा जो भारतीय सड़कों पर काफी लोकप्रिय हैं. इसमें इलेक्ट्रिक सेगमेंट की कॉमेट EV, ZS EV और हाल ही में चर्चा में रही विंडसर EV शामिल हैं. इसके अलावा, पेट्रोल और हाइब्रिड सेगमेंट में लोकप्रिय SUV एस्टर और हेक्टर के लिए भी अब ग्राहकों को 2 प्रतिशत तक ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. सटीक कीमतों की जानकारी के लिए कंपनी ने ग्राहकों को आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह दी है.

MG Majestor के साथ '5-5-5' का खास ऑफर

सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी ही नहीं, MG ने एक बड़ी घोषणा भी की है. कंपनी अपनी आगामी लग्जरी SUV 'Majestor' के साथ भारत का पहला '5-5-5' ओनरशिप पैकेज लेकर आ रही है. इसे भारत की पहली D+ सेगमेंट SUV के रूप में पेश किया जा रहा है.

वारंटी और सर्विस

इस '5-5-5' प्लान के तहत MG Majestor खरीदने वाले ग्राहकों को 5 साल की 'अनलिमिटेड किलोमीटर' वारंटी मिलेगी, यानी आप कितना भी चलें, आपकी कार कवर रहेगी. इसके अलावा, ग्राहकों को 5 साल तक मुफ्त 'रोडसाइड असिस्टेंस' (RSA) और 5 लेबर-फ्री सर्विस की सुविधा भी दी जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुविधाएं किसी वैकल्पिक 'एड-ऑन' का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये Majestor के साथ स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध होंगी.

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किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

MG का यह कदम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो लंबी दूरी तय करते हैं या ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं. अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी और मुफ्त ब्रेकडाउन सपोर्ट जैसी सुविधाएं वाहन के शुरुआती सालों में होने वाले अनपेक्षित खर्चों को काफी कम कर देंगी.