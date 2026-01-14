देश की सबसे सस्ती ई-कार हुई महंगी! देखें नई कीमतें और कौन सा वैरिएंट हमेशा के लिए हुआ बंद

MG Comet EV Price Hike: एमजी मोटर्स इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. यह नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो गई हैं. इस बढ़ोतरी में कंपनी की और देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट EV भी शामिल है. अब यह कार 16,700 रुपए तक या 1.87% तक महंगी हो गई है. नई एक्स-शोरूम कीमतें अब 7.63 लाख से 10.0 लाख रुपए तक हैं. साथ ही, कंपनी ने ब्लैकस्ट्रोम FC वैरिएंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है.

कार की डिजाइन

कॉमेट EV का डिजाइन वूलिंग एयर EV जैसा है. कार की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है. टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो भीड़-भाड़ वाली सड़कों या तंग जगहों पर पार्किंग के लिए आसान बनाता है. कार में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप और स्लीक हेडलैंप हैं. इसके बड़े डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और फ्लैट रियर सेक्शन से इसे आकर्षक लुक मिलता है.

फीचर्स

इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसमें 10.25-इंच की टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर दिया गया है. यूजर्स अपने मोबाइल डिवाइस को कार से पेयर करके म्यूजिक, नेविगेशन, मौसम और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. कार चार रंगों में उपलब्ध है, जसमें बे (नीला), सेरेनिटी (हरा), सनडाउनर (नारंगी) और फ्लेक्स (लाल) मिलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉमेट EV GSEV प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है. कार का कॉम्पैक्ट आकार इसे शहरी ड्राइविंग और तंग जगहों में पार्किंग के लिए उपयुक्त बनाता है. हालांकि, इसकी नाजुक बनावट की वजह से कुछ हिस्से थोड़ा कमजोर दिख सकते हैं.

सुरक्षा और परफॉर्मेंस की बात करें तो कार में 12 इंच के पहिए और 145/70 साइज के टायर दिए गए हैं. फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक हैं. कुल मिलाकर, कॉमेट EV अब महंगी जरूर हो गई है, लेकिन इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इसे शहर में इस्तेमाल के लिए अच्छी विकल्प बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: दमदार और स्टाइलिश... नई Goan Classic 350 में आए जबरदस्त अपडेट्स, देखें कीमत और फीचर्स