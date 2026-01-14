Advertisement
trendingNow13074089
Hindi Newsऑटोमोबाइलदेश की सबसे सस्ती ई-कार हुई महंगी! देखें नई कीमतें और कौन सा वैरिएंट हमेशा के लिए हुआ बंद

देश की सबसे सस्ती ई-कार हुई महंगी! देखें नई कीमतें और कौन सा वैरिएंट हमेशा के लिए हुआ बंद

MG Comet EV Price Hike: एमजी मोटर्स की कॉमेट EV अब 16,700 रुपए तक महंगी हो गई है और इसका ब्लैकस्ट्रोम FC वैरिएंट बंद कर दिया गया है. कार के फीचर्स, कॉम्पैक्ट डिजाइन और GSEV प्लेटफॉर्म इसे शहर में ड्राइविंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश की सबसे सस्ती ई-कार हुई महंगी! देखें नई कीमतें और कौन सा वैरिएंट हमेशा के लिए हुआ बंद

MG Comet EV Price Hike: एमजी मोटर्स इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. यह नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो गई हैं. इस बढ़ोतरी में कंपनी की और देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट EV भी शामिल है. अब यह कार 16,700 रुपए तक या 1.87% तक महंगी हो गई है. नई एक्स-शोरूम कीमतें अब 7.63 लाख से 10.0 लाख रुपए तक हैं. साथ ही, कंपनी ने ब्लैकस्ट्रोम FC वैरिएंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है.

कार की डिजाइन 
कॉमेट EV का डिजाइन वूलिंग एयर EV जैसा है. कार की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है. टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो भीड़-भाड़ वाली सड़कों या तंग जगहों पर पार्किंग के लिए आसान बनाता है. कार में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप और स्लीक हेडलैंप हैं. इसके बड़े डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और फ्लैट रियर सेक्शन से इसे आकर्षक लुक मिलता है.

फीचर्स
इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसमें 10.25-इंच की टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर दिया गया है. यूजर्स अपने मोबाइल डिवाइस को कार से पेयर करके म्यूजिक, नेविगेशन, मौसम और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. कार चार रंगों में उपलब्ध है, जसमें बे (नीला), सेरेनिटी (हरा), सनडाउनर (नारंगी) और फ्लेक्स (लाल) मिलते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कॉमेट EV GSEV प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है. कार का कॉम्पैक्ट आकार इसे शहरी ड्राइविंग और तंग जगहों में पार्किंग के लिए उपयुक्त बनाता है. हालांकि, इसकी नाजुक बनावट की वजह से कुछ हिस्से थोड़ा कमजोर दिख सकते हैं.

सुरक्षा और परफॉर्मेंस की बात करें तो कार में 12 इंच के पहिए और 145/70 साइज के टायर दिए गए हैं. फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक हैं. कुल मिलाकर, कॉमेट EV अब महंगी जरूर हो गई है, लेकिन इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इसे शहर में इस्तेमाल के लिए अच्छी विकल्प बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: दमदार और स्टाइलिश... नई Goan Classic 350 में आए जबरदस्त अपडेट्स, देखें कीमत और फीचर्स

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

mg comet ev

Trending news

गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता