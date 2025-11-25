80 लाख भी दो और 5 महीने इंतजार भी करो, MG की Cyberster खरीदने वालों की बढ़ी टेंशन

MG Cyberster: एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने अपनी स्टाइलिश और प्रीमियम इलेक्ट्रिक रोडस्टर साइबरस्टर को जुलाई 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. लॉन्च के बाद से ही यह इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल तेज़ी से लोकप्रियता हासिल कर रही है. प्रीमियम सेगमेंट में उतारी गई इस कार की शुरुआती कीमत 74.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई थी जिसकी ऑन-रोड कीमत 80 लाख से ज्यादा है.

बिक्री और वेटिंग पीरियड में उछाल

लॉन्च के कुछ ही महीनों के भीतर, एमजी साइबरस्टर ने शानदार प्रदर्शन किया है. अभी तक इस इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल की 350 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो भारतीय प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है. इस भारी डिमांड के कारण, कंपनी ने अब साइबरस्टर के लिए 4 से 5 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड घोषित किया है. यह न केवल कार की लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि भारतीय ग्राहक अद्वितीय और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए तैयार हैं.

प्रीमियम पोजिशनिंग और मुकाबला

एमजी साइबरस्टर को ब्रांड की प्रीमियम लाइनअप में रखा गया है और इसे MG Select आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है, जहाँ MG अपनी लक्ज़री इलेक्ट्रिक MPV, MG M9, को भी उपलब्ध कराती है. भारत में इसका कोई सीधा प्रतिस्पर्धी (Direct Rival) मौजूद नहीं है. हालांकि, इसकी परफॉर्मेंस और कीमत को देखते हुए, इसे BMW Z4 जैसी पारंपरिक परफॉर्मेंस कारों के इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है. साइबरस्टर भारत में इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार सेगमेंट को एक नया आयाम देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस

MG Cyberster को एक दमदार परफॉर्मेंस मशीन के रूप में डिज़ाइन किया गया है. यह 77 kWh के बैटरी पैक के साथ आती है, जो दोनों एक्सल पर लगे दो इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देता है. यह सेटअप कार को ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) क्षमता प्रदान करता है.

पावर: 510 PS

टॉर्क: 725 Nm

रेंज: 580 km (MIDC)

0-100 किमी/घंटा: महज़ 3.2 सेकंड

टॉप स्पीड: 200 किमी/घंटा