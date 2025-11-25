Advertisement
trendingNow13018199
Hindi Newsऑटोमोबाइल

80 लाख भी दो और 5 महीने इंतजार भी करो, MG की Cyberster खरीदने वालों की बढ़ी टेंशन

MG Cyberster: लॉन्च के कुछ ही महीनों के भीतर, एमजी साइबरस्टर ने शानदार प्रदर्शन किया है. अभी तक इस इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल की 350 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो भारतीय प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

80 लाख भी दो और 5 महीने इंतजार भी करो, MG की Cyberster खरीदने वालों की बढ़ी टेंशन

MG Cyberster:  एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने अपनी स्टाइलिश और प्रीमियम इलेक्ट्रिक रोडस्टर साइबरस्टर को जुलाई 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. लॉन्च के बाद से ही यह इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल तेज़ी से लोकप्रियता हासिल कर रही है. प्रीमियम सेगमेंट में उतारी गई इस कार की शुरुआती कीमत 74.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई थी जिसकी ऑन-रोड कीमत 80 लाख से ज्यादा है. 

बिक्री और वेटिंग पीरियड में उछाल
लॉन्च के कुछ ही महीनों के भीतर, एमजी साइबरस्टर ने शानदार प्रदर्शन किया है. अभी तक इस इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल की 350 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो भारतीय प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है. इस भारी डिमांड के कारण, कंपनी ने अब साइबरस्टर के लिए 4 से 5 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड घोषित किया है. यह न केवल कार की लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि भारतीय ग्राहक अद्वितीय और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए तैयार हैं.

प्रीमियम पोजिशनिंग और मुकाबला 
एमजी साइबरस्टर को ब्रांड की प्रीमियम लाइनअप में रखा गया है और इसे MG Select आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है, जहाँ MG अपनी लक्ज़री इलेक्ट्रिक MPV, MG M9, को भी उपलब्ध कराती है. भारत में इसका कोई सीधा प्रतिस्पर्धी (Direct Rival) मौजूद नहीं है. हालांकि, इसकी परफॉर्मेंस और कीमत को देखते हुए, इसे BMW Z4 जैसी पारंपरिक परफॉर्मेंस कारों के इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है. साइबरस्टर भारत में इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार सेगमेंट को एक नया आयाम देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस
MG Cyberster को एक दमदार परफॉर्मेंस मशीन के रूप में डिज़ाइन किया गया है. यह 77 kWh के बैटरी पैक के साथ आती है, जो दोनों एक्सल पर लगे दो इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देता है. यह सेटअप कार को ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) क्षमता प्रदान करता है.

पावर: 510 PS

टॉर्क: 725 Nm

रेंज: 580 km (MIDC)

0-100 किमी/घंटा: महज़ 3.2 सेकंड

टॉप स्पीड: 200 किमी/घंटा

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

MG Cyberster

Trending news

'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?