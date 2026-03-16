MG की धमाकेदार सेल: ग्लॉस्टर पर 3.70 लाख की भारी छूट, जानें आपकी पसंदीदा कार पर कितना बचेगा पैसा!

MG Discount Offer: अगर आप एक दमदार और फुल-साइज लग्जरी एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये सबसे सही समय है. एमजी मोटर्स अपनी फ्लैगशिप एसयूवी MG Gloster पर इस महीने सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रही है. ग्राहक इस गाड़ी की खरीद पर 3.70 लाख रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज बोनस भी शामिल है.

एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस पर भी शानदार ऑफर्स

भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एमजी की मिड-साइज एसयूवी Hector पर भी कंपनी दिल खोलकर ऑफर्स दे रही है. हेक्टर के पुराने वर्जन पर ग्राहक 1.65 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप नया मॉडल चुनते हैं, तो भी आपको 1.10 लाख रुपये तक की सीधी बचत हो रही है. ये बचत कैश बेनिफिट्स और लॉयल्टी बोनस के रूप में होगी.

इलेक्ट्रिक कारों पर खास डिस्काउंट

एमजी ने अपनी इलेक्ट्रिक रेंज पर भी ऑफर्स की झड़ी लगा दी है. प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी MG ZS EV खरीदने पर इस महीने 80 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें रिटेल इंसेंटिव्स हैं. वहीं, शहर की सड़कों के लिए बनी सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV पर भी कंपनी 50 हजार रुपये तक की छूट दे रही है.

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एमजी एस्टर

अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और एआई फीचर्स के लिए जानी जाने वाली MG Astor पर भी मार्च के महीने में तगड़ी बचत का मौका है. इस एसयूवी को घर लाने पर ग्राहकों को अधिकतम 85 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. इस पैकेज में कैश डिस्काउंट के अलावा कॉर्पोरेट छूट और लॉयल्टी बेनिफिट्स को भी जोड़ा गया है.

'डिस्काउंट कार्निवल'

एमजी मोटर्स के ये सभी ऑफर्स केवल मार्च महीने के आखिर या फिर स्टॉक रहने तक ही लिमिटेड हैं. अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के आधार पर इन ऑफर्स में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले नजदीकी शोरूम पर जाकर पूरी जानकारी जरूर लें.