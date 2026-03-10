Advertisement
Hindi NewsऑटोमोबाइलMG का मास्टर स्ट्रोक! फॉर्च्यूनर की टेंशन बढ़ाने के लिए लाया 5-5-5 पीस ऑफ माइंड प्रोग्राम

MG का मास्टर स्ट्रोक! फॉर्च्यूनर की टेंशन बढ़ाने के लिए लाया 5-5-5 पीस ऑफ माइंड प्रोग्राम

MG Majestor SUV: MG Majestor के लिए पेश किया गया '5-5-5 पीस ऑफ माइंड' ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम कर देगा. इसमें कंपनी 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी दे रही है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:37 AM IST
MG का मास्टर स्ट्रोक! फॉर्च्यूनर की टेंशन बढ़ाने के लिए लाया 5-5-5 पीस ऑफ माइंड प्रोग्राम

MG Majestor SUV: जीएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपनी नई एसयूवी MG Majestor के लिए '5-5-5 पीस ऑफ माइंड' प्रोग्राम पेश किया है, जिससे इस गाड़ी को खरीदने वाले ग्राहकों को तगड़ा फायदा मिलने जा रहा है. इस प्रोग्राम के जरिए ग्राहकों को लॉंग टर्म में काफी बेनीफिट्स मिलेंगे. मेजेस्टर देश की पहली D+ सेगमेंट एसयूवी है जिसे दमदार ऑफ-रोडिंग केपेबिलिटीज के साथ मार्केट में उतारा गया है. 

क्या है 5-5-5 प्रोग्राम
MG Majestor के लिए पेश किया गया '5-5-5 पीस ऑफ माइंड' ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम कर देगा. इसमें कंपनी 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी दे रही है, जिसका मतलब है कि आप गाड़ी कितनी भी चलाएं, 5 साल तक इसके पार्ट्स और रिपेयरिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, इसमें 5 साल का रोडसाइड असिस्टेंस भी शामिल है, जिसमें अगर कभी आप बीच रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से फंसते हैं तो आपको तुरंत मदद मिल सकेगी. 

सर्विस में बड़ी बचत
इतना ही नहीं, कंपनी इस प्रोग्राम में ग्राहकों को 5 लेबर-फ्री सर्विस भी दे रही है. आमतौर पर नई कार लेने के बाद शुरुआती कुछ सालों में सर्विसिंग का लेबर चार्ज काफी महंगा पड़ता है, लेकिन मेजेस्टर खरीदने वाले ग्राहकों को शुरुआती 5 सर्विस के लिए कोई लेबर कॉस्ट नहीं देनी होगी.

इंजन और परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के मामले में एमजी मेजेस्टर एक असली 'बीस्ट' है. इसमें 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो 215.5 PS की पावर और 478.5 Nm का भारी-भरकम टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो चलाने में काफी स्मूथ है. यह गाड़ी 2WD और 4WD दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है. 

ऑफ-रोडिंग फीचर्स
मेजेस्टर में ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल रहे हैं. इसके एडवांस 4WD सिस्टम में 10 अलग-अलग ऑफ-रोड मोड्स और क्रॉल कंट्रोल मोड मिलता है, जो इसे रेगिस्तान, कीचड़ या पत्थरों पर भी आसानी से चलने में मदद करता है. साथ ही, इसका 219 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 810 mm तक गहरे पानी में चलने की क्षमता इसे एक बेहतरीन ऑफ-रोडर बनाती है. सेफ़्टी के लिए कार में लेवल 2 ADAS दिया गया है. आप मात्र 41,000 रुपये देकर इसे रिजर्व कर सकते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

MG Majestor

