Hindi NewsऑटोमोबाइलFortuner की टेंशन बढ़ाने आ गई MG Majestor! 7-सीटर SUV लॉन्च, 215PS पावर और 4×4 के साथ फीचर्स की भरमार

Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ गई MG Majestor! 7-सीटर SUV लॉन्च, 215PS पावर और 4×4 के साथ फीचर्स की भरमार

Mg majestor 7 seater: mg majestor launch in india: MG मैजेस्टर 7-सीटर SUV भारत में लॉन्च हो गई है और इसकी बुकिंग 41,000 रुपये में शुरू हो चुकी है, जबकि कीमतों का खुलासा अप्रैल 2026 में होगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:21 PM IST
Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ गई MG Majestor! 7-सीटर SUV लॉन्च, 215PS पावर और 4×4 के साथ फीचर्स की भरमार

Mg majestor 7 seater Launched: MG मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई 7-सीटर SUV ‘मैजेस्टर’ को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. यह फुल-साइज़ SUV डिजाइन, फीचर्स और डाइमेंशन के लिहाज से D+ सेगमेंट में रखी गई है. लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है. ग्राहक इसे देशभर के MG डीलरशिप पर 41,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं. कंपनी ने जानकारी दी है कि इसकी कीमतों की घोषणा अप्रैल 2026 में की जाएगी, जबकि डिलीवरी मई से शुरू होने की उम्मीद है.

40–45 लाख की रेंज में फॉर्च्यूनर को चुनौती
कीमत को लेकर माना जा रहा है कि मैजेस्टर, MG ग्लॉस्टर से ऊपर पोजिशन की जाएगी. ऐसे में इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 40 से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है. यह SUV अपने सेगमेंट में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में मजबूत दावा पेश करती है. कंपनी इसे चार आकर्षक कलर ऑप्शन और दो सीटिंग कॉन्फिगरेशन के साथ बाजार में उतार रही है, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प मिल सके.

मस्कुलर एक्सटीरियर और दमदार रोड प्रेजेंस
डिजाइन की बात करें तो मैजेस्टर का लुक काफी दमदार और प्रीमियम है. आगे की ओर मैट्रिक्स-स्टाइल ग्रिल, शार्प LED DRLs और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप इसे अलग पहचान देते हैं. साइड प्रोफाइल में बड़े अलॉय व्हील्स, उभरे हुए व्हील आर्च और ब्लैक्ड-आउट पिलर्स इसे मस्कुलर अपील देते हैं. पीछे की तरफ डुअल एग्जॉस्ट टिप्स और फॉक्स स्किड प्लेट्स SUV के रफ एंड टफ कैरेक्टर को और मजबूत बनाते हैं.

लग्जरी इंटीरियर के साथ 12.3-इंच स्क्रीन और JBL साउंड सिस्टम
इंटीरियर में भी कंपनी ने लग्जरी और टेक्नोलॉजी का खास ध्यान रखा है. केबिन में वेंटिलेटेड और मल्टी-मोड मसाजिंग सीट्स, 12-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट के साथ आता है. इसके अलावा JBL का 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे प्रीमियम अनुभव देते हैं.

215 PS ट्विन-टर्बो इंजन, 4×4 सिस्टम और लेवल-2 ADAS सेफ्टी
पावरट्रेन की बात करें तो मैजेस्टर में 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो इंजन दिया गया है, जो 215 PS की ताकत पैदा करता है. इसमें एडवांस्ड 4×4 सिस्टम के साथ कई ऑफ-रोड मोड मिलते हैं, जिनमें सैंड, मड, स्नो और रॉक जैसे विकल्प शामिल हैं. ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और 810 मिमी वॉटर वेडिंग क्षमता इसे कठिन रास्तों के लिए तैयार बनाती है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री HD कैमरा, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और छह एयरबैग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

