फॉर्च्यूनर के साम्राज्य को खतरा! MG Majestor आज होगी लॉन्च, साइज और फीचर्स में है 'असली बाहुबली'

MG Majestor India Launch: MG Motor India आज भारतीय बाजार में अपनी सबसे बड़ी और लग्जरी SUV, MG Majestor, को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये एसयूवी न केवल टोयोटा फॉर्च्यूनर को चुनौती देगी, बल्कि फीचर्स के मामले में उसे पीछे छोड़ने का दम रखती है. चलिए जानते हैं इस SUV की हर छोटी-बड़ी जानकारी.

इंडिया की पहली D+ सेगमेंट SUV

MG Majestor को भारत की पहली D+ segment SUV के रूप में पेश किया जा रहा है. साइज के मामले में यह फॉर्च्यूनर से कहीं आगे है—यह 251 mm ज्यादा लंबी, 161 mm ज्यादा चौड़ी और 41 mm ज्यादा ऊँची है. दिलचस्प बात यह है कि इसकी लंबाई लैंड क्रूजर 300 से भी ज्यादा है. इसका मस्कुलर डिजाइन, 19-inch के बड़े व्हील्स और वर्टिकल LED हेडलाइट्स इसे सड़क पर एक जबरदस्त 'बुच' लुक देते हैं.

प्रीमियम केबिन और हाई-टेक फीचर्स

इंटीरियर के मामले में मजेस्टर अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देगी. इसमें 3-row और 7-seat का लेआउट मिलेगा. फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, मसाज फक्शन वाली वेंटिलेटेड सीटें, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, 12.3-inch का टचस्क्रीन और 12-speaker JBL साउंड सिस्टम शामिल है. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360-degree कैमरा और Level-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

मजेस्टर में ग्लॉस्टर वाला ही 2.0L twin-turbo डीजल इंजन मिलने की संभावना है. यह इंजन 216 hp की पावर और 479 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसे 8-speed ऑटोमैटिक ट्रासमिशन के साथ जोड़ा गया है. बेहतर ऑफ-रोडिंग के लिए इसमे All Wheel Drive सिस्टम और अलग-अलग टेरेन मोड्स भी दिए गए हैं, जो इसे हर तरह के रास्तों के लिए सक्षम बनाते हैं.

कीमत और मुकाबला

विशेषज्ञों का मानना है कि MG Majestor की एक्स-शोरूम कीमत 50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. भारत में इसका सबसे बड़ा मुकाबला Toyota Fortuner Legender से होगा. इसके अलावा, ये Jeep Meridian, Skoda Kodiaq और Volkswagen Tayron R-Line जैसी प्रीमियम कारों को भी चुनौती देगी. हालाकि, लैडर-फ्रेम चेसिस होने की वजह से इसका सीधा मुकाबला फॉर्च्यूनर से ही माना जा रहा है.