Advertisement
trendingNow13106452
Hindi Newsऑटोमोबाइलफॉर्च्यूनर के साम्राज्य को खतरा! MG Majestor आज होगी लॉन्च, साइज और फीचर्स में है असली बाहुबली

फॉर्च्यूनर के साम्राज्य को खतरा! MG Majestor आज होगी लॉन्च, साइज और फीचर्स में है 'असली बाहुबली'

MG Majestor India Launch: मजेस्टर में ग्लॉस्टर वाला ही 2.0L twin-turbo डीजल इंजन मिलने की संभावना है. यह इंजन 216 hp की पावर और 479 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसे 8-speed ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फॉर्च्यूनर के साम्राज्य को खतरा! MG Majestor आज होगी लॉन्च, साइज और फीचर्स में है 'असली बाहुबली'

MG Majestor India Launch: MG Motor India आज भारतीय बाजार में अपनी सबसे बड़ी और लग्जरी SUV, MG Majestor, को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये एसयूवी न केवल टोयोटा फॉर्च्यूनर को चुनौती देगी, बल्कि फीचर्स के मामले में उसे पीछे छोड़ने का दम रखती है. चलिए जानते हैं इस SUV की हर छोटी-बड़ी जानकारी. 

इंडिया की पहली D+ सेगमेंट SUV
MG Majestor को भारत की पहली D+ segment SUV के रूप में पेश किया जा रहा है. साइज के मामले में यह फॉर्च्यूनर से कहीं आगे है—यह 251 mm ज्यादा लंबी, 161 mm ज्यादा चौड़ी और 41 mm ज्यादा ऊँची है. दिलचस्प बात यह है कि इसकी लंबाई लैंड क्रूजर 300 से भी ज्यादा है. इसका मस्कुलर डिजाइन, 19-inch के बड़े व्हील्स और वर्टिकल LED हेडलाइट्स इसे सड़क पर एक जबरदस्त 'बुच' लुक देते हैं.

प्रीमियम केबिन और हाई-टेक फीचर्स
इंटीरियर के मामले में मजेस्टर अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देगी. इसमें 3-row और 7-seat का लेआउट मिलेगा. फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, मसाज फक्शन वाली वेंटिलेटेड सीटें, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, 12.3-inch का टचस्क्रीन और 12-speaker JBL साउंड सिस्टम शामिल है. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360-degree कैमरा और Level-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस
मजेस्टर में ग्लॉस्टर वाला ही 2.0L twin-turbo डीजल इंजन मिलने की संभावना है. यह इंजन 216 hp की पावर और 479 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसे 8-speed ऑटोमैटिक ट्रासमिशन के साथ जोड़ा गया है. बेहतर ऑफ-रोडिंग के लिए इसमे All Wheel Drive सिस्टम और अलग-अलग टेरेन मोड्स भी दिए गए हैं, जो इसे हर तरह के रास्तों के लिए सक्षम बनाते हैं.

कीमत और मुकाबला
विशेषज्ञों का मानना है कि MG Majestor की एक्स-शोरूम कीमत 50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. भारत में इसका सबसे बड़ा मुकाबला Toyota Fortuner Legender से होगा. इसके अलावा, ये Jeep Meridian, Skoda Kodiaq और Volkswagen Tayron R-Line जैसी प्रीमियम कारों को भी चुनौती देगी. हालाकि, लैडर-फ्रेम चेसिस होने की वजह से इसका सीधा मुकाबला फॉर्च्यूनर से ही माना जा रहा है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

MG Majestor

Trending news

दिल्ली में हसीना, ढाका में जिया का वारिस: भारत की नजरें बांग्लादेश चुनावों पर क्यों?
Bangladesh Elections 2026
दिल्ली में हसीना, ढाका में जिया का वारिस: भारत की नजरें बांग्लादेश चुनावों पर क्यों?
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा