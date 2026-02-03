MG उतारने जा रही प्रीमियम एसयूवी Majestor, ग्राहकों को मिलेगा 4WD का ऑप्शन

Advertisement
MG Majestor SUV Launch: JSW MG मोटर इंडिया अपनी नई SUV 'Majestor' को 12 फरवरी 2026 को भारत में पेश करने जा रही है. यह कार कंपनी की मौजूदा SUV 'ग्लोस्टर' (Gloster) की जगह ले सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:45 AM IST
MG Majestor SUV Launch: MG जल्द ही भारत में अपनी नई SUV Majestor उतारने जा रही है जिसे लेकर मार्केट में काफी चर्चा है. 12 फरवरी 2026 को भारत में डेब्यू करने वाली ये कार कंपनी की नई फ्लैगशिप SUV होगी. ऐसे में आज हम आपको इस एसयूवी से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. 

1. नई पहचान और लॉन्च डेट

JSW MG मोटर इंडिया अपनी नई SUV 'Majestor' को 12 फरवरी 2026 को भारत में पेश करने जा रही है. यह कार कंपनी की मौजूदा SUV 'ग्लोस्टर' (Gloster) की जगह ले सकती है. इसे ऑटो एक्सपो 2025 में पहली बार दिखाया गया था और अब इसके नए टीजर ने ऑटोमोबाइल जगत में उत्साह बढ़ा दिया है.

2. दमदार डिजाइन और लुक

टीजर के मुताबिक, यह MG की अब तक की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची SUV होगी. इसके फ्रट में एक बड़ी 'मैट्रिक्स-स्टाइल' ग्रिल और खास तरह की LED लाइट्स दी गई हैं. साइड से देखने पर इसके 19-इंच के अलॉय व्हील्स और मस्कुलर बॉडी इसे एक बेहद रफ-एंड-टफ और प्रीमियम लुक देते हैं.

3. रियर प्रोफाइल और लाइटिंग

कार के पिछले हिस्से में एक फुल-विथ LED लाइट बार दी गई है जो पूरी टेलगेट पर फैली हुई है. इसमें 'पिक्सेल-स्टाइल' की टेल लैंप्स और बीच में बड़े अक्षरों में 'Majestor' की बैजिंग दी गई है. नीचे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक मजबूत बम्पर दिया गया है, जो इसके डोमिनेटिंग लुक को पूरा करता है.

4. हाई-टेक और प्रीमियम इंटीरियर

Majestor के केबिन को काफी लग्जरी बनाया गया है. इसमें 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन मिलेंगी- एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए. साथ ही, इसमें वायरलेस चार्जिग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसी आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग को आसान और आरामदायक बनाते हैं.

5. पावरफुल इंजन और परफॉरमेंस

इंजन की बात करें तो इसमें ग्लोस्टर वाला ही 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. यह इजन 212.5 bhp की पावर और 478.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा और ग्राहकों के पास रियर-व्हील ड्राइव या फोर-व्हील ड्राइव (4WD) चुनने का ऑप्शन होगा.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

