फॉर्च्यूनर की छुट्टी करने आ रही है MG Majestor! लॉन्च से पहले सामने आया दमदार लुक

MG Majestor: JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी और लग्जरी SUV MG Majestor की पहली झलक दिखा दी है. आधिकारिक तौर पर 12 फरवरी 2026 को लॉन्च होने वाली यह SUV कंपनी की नई फ्लैगशिप गाड़ी होगी. माना जा रहा है कि यह बाजार में मौजूदा MG ग्लॉस्टर (Gloster) की जगह लेगी. हाल ही में जारी हुए एक वीडियो में इस विशालकाय SUV का प्रीमियम और मस्कुलर लुक साफ नजर आ रहा है.

आक्रामक और प्रीमियम डिजाइन

MG Majestor का लुक काफी बोल्ड है. इसके सामने के हिस्से में एक बड़ी 'मैट्रिक्स-स्टाइल' ग्रिल दी गई है, जिसके साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) मिलती हैं. किनारे से देखने पर इसमें 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और उभरे हुए पहियों के आर्च (Flared Arches) इसे एक दमदार 'रोड प्रेजेंस' देते हैं.

आकार

साइज के मामले में यह SUV बहुत बड़ी है. इसकी लंबाई 5,046 mm और चौड़ाई 2,016 mm है, जो इसे अपनी कैटेगरी की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक बनाती है. इसका व्हीलबेस (पहियों के बीच की दूरी) 2,950 mm है, जिसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर यात्रियों के लिए भरपूर जगह और लेगरूम मिलेगा.

केबिन और हाई-टेक फीचर्स

हालांकि अभी इंटीरियर को आधिकारिक तौर पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 12.3-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन और इतना ही बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और Level 2 ADAS (सुरक्षा तकनीक) जैसे फीचर्स होंगे. साथ ही, अगली सीटों में हीटिंग और मसाज की सुविधा भी मिल सकती है.

दमदार इंजन और पावर

इंजन के मामले में Majestor काफी शक्तिशाली होगी. इसमें 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलने की संभावना है, जो 212.5 bhp की पावर और 478.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें 4-व्हील ड्राइव (4WD) का विकल्प भी मिलेगा, जो इसे खराब रास्तों पर चलने के काबिल बनाता है.

कब होगी लॉन्च?

MG Majestor को 12 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. यह गाड़ी उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प होगी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से हटकर कुछ ज्यादा लग्जरी और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं.