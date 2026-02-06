Advertisement
MG Majestor: फॉर्च्यूनर के दबदबे को चुनौती देने आ रही है नई लग्जरी SUV, जानें फीचर्स

MG Majestor: डिजाइन के मामले में MG Majestor काफी दमदार और प्रीमियम होने वाली है. इसमें एक बड़ी और आक्रामक फ्रंट ग्रिल, आकर्षक एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल (DRLs) दिए जाएंगे.

Feb 06, 2026
MG Majestor: भारत में अपनी प्रीमियम गाड़ियों के लिए मशहूर एमजी मोटर्स (MG Motors) जल्द ही एसयूवी बाजार में एक बड़ा धमाका करने वाली है. कंपनी अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी MG Majestor को लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में जारी किए गए नए टीजर ने ऑटोमोबाइल जगत में हलचल मचा दी है. यह माना जा रहा है कि इस एसयूवी के आने से टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे स्थापित खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

ऑफ-रोडिंग के लिए दमदार 4X4 क्षमता
टीजर से मिली जानकारी के अनुसार, एमजी मेजेस्टर को जबरदस्त ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 4X4 ड्राइवट्रेन के साथ कई 'टैरेन मोड्स' दिए जाएंगे, जिनमें स्नो, मड और सैंड जैसे विकल्प शामिल होंगे. यह फीचर उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो एडवेंचर और लग्जरी का मिश्रण चाहते हैं. कंपनी इसे एक ऐसी गाड़ी के रूप में पेश कर रही है जो शहर की सड़कों के साथ-साथ कठिन रास्तों पर भी उतनी ही सक्षम होगी.

प्रीमियम डिजाइन और आधुनिक इंटीरियर
डिजाइन के मामले में MG Majestor काफी दमदार और प्रीमियम होने वाली है. इसमें एक बड़ी और आक्रामक फ्रंट ग्रिल, आकर्षक एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल (DRLs) दिए जाएंगे. गाड़ी की प्रोफाइल को दमदार बनाने के लिए इसमें 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और ड्यूल-टोन एक्सटीरियर का इस्तेमाल किया गया है. इंटीरियर की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और टाइप-सी पोर्ट्स जैसे आधुनिक फीचर्स की भरमार होगी.

'हाई-टेक' फीचर्स
एमजी हमेशा से अपनी कारों में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स देने के लिए जानी जाती है और मेजेस्टर भी इसका अपवाद नहीं है. इस एसयूवी में लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) तकनीक दी जाएगी. इसके अलावा, इसमें छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) जैसे फीचर्स मिलेंगे. 'सेल्फ एडेप्टिव क्रूजिंग' और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA) जैसे फीचर्स इसे लंबी यात्राओं के लिए बेहद सुरक्षित बनाएंगे.

पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन 
परफॉरमेंस के मोर्चे पर, एमजी मेजेस्टर में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों का विकल्प मिलने की उम्मीद है. इसका पेट्रोल इंजन 184 किलोवाट की पावर और 410 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा, जिसकी टॉप स्पीड 190 किमी/घंटा हो सकती है. वहीं, इसका टर्बो डीजल इंजन 160 किलोवाट की पावर और 500 एनएम का भारी-भरकम टॉर्क देगा. दोनों ही इंजनों को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा, जो स्मूथ ड्राइविग अनुभव सुनिश्चित करेगा.

लॉन्चिंग डेट
भारतीय बाजार में MG Majestor को औपचारिक तौर पर 12 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. प्रीमियम डी+ (D+) एसयूवी सेगमेंट में आने वाली इस कार की संभावित एक्स-शोरूम कीमत ₹40 लाख से ₹50 लाख के बीच हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टायरोन जैसी दिग्गज गाड़ियो से होगा. 

