MG Majestor SUV: फॉर्च्यूनर को कांटे की टक्कर, कल भारत में एंट्री करेगी एमजी की सबसे तगड़ी एसयूवी

MG Majestor SUV: MG की नई फ्लैगशिप SUV, Majestor, कल भारत में अपनी धमाकेदार लॉन्च के लिए तैयार है. ये कार प्रीमियम सेगमेंट में Toyota Fortuner को सीधी टक्कर देगी. ऐसे में लॉन्च से पहले चलिए जानते हैं इस एयूवी की खूबियां क्या हैं और भारतीय ग्राहकों के लिए इसमें क्या खास मिलने वाला है.

कल होगी भारत में एंट्री

JSW Motor India कल यानी 12 February को भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप SUV, MG Majestor, को आधिकारिक तौर पर पेश करने जा रही है. पहली बार 'ऑटो एक्सपो 2025' में प्रदर्शित की गई यह SUV मौजूदा MG Gloster की सक्सेसर के तौर पर उतारी आएगी. इसे प्रीमियम D+ SUV सेगमेंट में रखा गया है, जो MG की ओर से अब तक की सबसे दमदार और लग्जरी पेशकश मानी जा रही है.

मस्कुलर डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस

मजेस्टर का बाहरी हिस्सा बेहद आक्रामक और आधुनिक बनाया गया है. इसके फ्रंट में एक बड़ी मैट्रिक्स-स्टाइल ग्रिल (Matrix-style grille) के साथ स्प्लिट हेडलैंप्स और वर्टिकल LED DRLs दिए गए हैं. साइड प्रोफाइल की बात करें तो 19-inch के बड़े अलॉय व्हील्स और चौड़े व्हील आर्च इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं. यह ग्लोबल लेवेल पर बिकने वाली Maxus D90 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की मजबूती देती है.

लग्जरी इंटीरियर और फीचर्स

कैबिन के अंदर मजेस्टर किसी आलीशान महल जैसी महसूस होती है. स्पाई शॉट्स के अनुसार, इसमें 12.3-inch का फ्लोटिंग टचस्क्रीन और इतना ही बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और 12-speaker का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स इसे बेहद हाई-टेक बनाते हैं. खास बात यह है कि इसमें मसाज और हीटिंग फंक्शन वाली इलेक्ट्रिक सीटें भी मिलेंगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

रफ्तार और ताकत के मामले में भी मजेस्टर किसी से पीछे नहीं है. इसमें ग्लॉस्टर वाला ही 2.0-litre twin-turbo डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो 212.5 bhp की पावर और 478.5 Nm का भारी-भरकम टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है. इसे 8-speed ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार Rear-Wheel Drive (RWD) या Four-Wheel Drive (4WD) सिस्टम चुनने का विकल्प मिलेगा.

सेफ़्टी फीचर्स

MG ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और मजेस्टर में भी Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी तकनीकें शामिल होंगी. कल होने वाले इसके लॉन्च के साथ ही इसकी कीमतो का खुलासा होगा.