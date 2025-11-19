Advertisement
trendingNow13010321
Hindi Newsऑटोमोबाइल

विंडसर ने तोड़े रिकॉर्ड: 13 महीने में बिके 50 हज़ार से ज्यादा यूनिट्स! MG ने पलट दिया EV मार्केट का गेम

MG Windsor EV: भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में MG ने अपना मील का पत्थर गाड़ दिया है क्योंकि एक साल की अवधि में कंपनी ने 50 हजार से ज्यादा MG Windsor EV के यूनिट्स बेच दिए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विंडसर ने तोड़े रिकॉर्ड: 13 महीने में बिके 50 हज़ार से ज्यादा यूनिट्स! MG ने पलट दिया EV मार्केट का गेम

MG Windsor EV: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक क्रांति अब पूरी रफ़्तार पर है, और इसका नेतृत्व कर रही है MG मोटर्स की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक CUV, MG Windsor EV. इस गाड़ी ने बाज़ार में उतरने के बाद सिर्फ 400 दिनों (लगभग 13 महीने) के भीतर ही 50,000 यूनिट्स की बिक्री का ऐतिहासिक आँकड़ा छू लिया है. यह ज़बरदस्त सफलता न केवल एमजी मोटर्स के लिए एक कीर्तिमान है, बल्कि यह भारत में ग्राहकों के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से अपनाने का स्पष्ट संकेत भी है.

एमजी मोटर्स के प्रबंध निदेशक, अनुराग मेहरोत्रा ने इस सफलता पर अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि Windsor EV का इतनी तेज़ी से 50 हज़ार का आंकड़ा छूना 'भारत की ईवी यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण' है. उन्होंने ज़ोर दिया कि यह उपलब्धि कंपनी को भविष्य के लिए नई ऊर्जा वाहनों (NEVs) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करने के लिए प्रेरित करती है. यह रिकॉर्ड बिक्री दिखाती है कि ग्राहक अब सिर्फ माइलेज नहीं, बल्कि फीचर्स, परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन पैकेज चाहते हैं, जिसे Windsor EV बखूबी पूरा कर रही है.

परफॉर्मेंस और रेंज 

Add Zee News as a Preferred Source

Windsor EV को डिज़ाइन ही दमदार रेंज और शानदार प्रदर्शन के लिए किया गया है. इसके Pro EV वेरिएंट में 52.9 kWh क्षमता की बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज में 449 किलोमीटर की प्रभावशाली ARAI-सर्टिफाइड रेंज देती है. इसकी मोटर 136 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. सबसे सुविधाजनक बात यह है कि 60kW DC फास्ट चार्जर का उपयोग करके इसकी बैटरी को केवल 50 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. इसका सामान्य वेरिएंट भी 330 किलोमीटर की अच्छी रेंज देता है.

लक्ज़री फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे इसके अत्याधुनिक फीचर्स की लंबी लिस्ट है. यह V2L (वाहन से उपकरण चार्ज करना) और V2V (वाहन से वाहन चार्ज करना) जैसी उन्नत तकनीकें प्रदान करती है. केबिन के अंदर 15.6 इंच का विशाल इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल टोन इंटीरियर, एंबिएंट लाइटिंग, और इनफिनिटी ग्लास रूफ जैसे लक्ज़री एलिमेंट्स मिलते हैं. इसके अलावा, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, वायरलेस चार्जर, LED लाइट्स और 18 इंच के अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम CUV का एहसास देते हैं.

किफायती ऑप्शन 

MG Windsor EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹12.6 लाख से शुरू होती है और ₹18.39 लाख तक जाती है. हालांकि, इसे और अधिक सुलभ बनाने के लिए, कंपनी BaaS (Battery as a Service) मॉडल भी पेश करती है, जिसके तहत ग्राहक बिना बैटरी के कार खरीद सकते हैं और बैटरी को किराए पर ले सकते हैं. इस BaaS विकल्प के साथ, कार की शुरुआती कीमत मात्र ₹9.99 लाख से ₹12.50 लाख तक हो जाती है, जो इसे बाज़ार में सबसे आकर्षक और किफायती विकल्पों में से एक बनाती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

MG Windsor EV

Trending news

'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी