MG Windsor EV ने रचा इतिहास! जुलाई में रिकॉर्ड 4,308 यूनिट्स की बिक्री, जानें फीचर्स और कीमत
MG Windsor EV ने रचा इतिहास! जुलाई में रिकॉर्ड 4,308 यूनिट्स की बिक्री, जानें फीचर्स और कीमत

Mg windsor ev: भारतीय बाजार में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी कार को लॉन्च कर रही है. हालांकि एमजी विंडसर ईवी ने एक अलग रिकॉर्ड अपने नाम किया है. आपको बता दें कि MG ईवी ने जुलाई 2025 में 4,308 यूनिट कार बिकी हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:58 PM IST
Mg windsor ev: देश की सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी कार की ओर अपना रुख कर रही है. ईवी कार के मामले में MG ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. MG Windsor EV  की जुलाई के महीने में 4,308 यूनिट्स बिकी हैं. कंपनी के अनुसार यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा माना जा रहा है.  MG की Windsor ईवी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी की लिस्ट में शुमार है. आज हम आपको इस खबर में MG Windsor EV के फीचर्स, रेंज  और कीमत के बारे में बताएंगे

MG Windsor EV की बिक्री की बात करें , तो यह कार दिसंबर 2024 में 3,785 यूनिट्स, मई 2025 में 3,939 यूनिट्स और जुलाई 2025 में 4,308 यूनिट्स कार की बिक्री हुई है. 

जानें कार के फीचर्स

इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, ABS, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और ADAS जैसे दमदार फीचर्स को जोड़ा गया है. इस कार में आपको 5 सिटींग कैपेसिटी मिलती है, जो एक फैमली कार कहलाती है. 

MG Windsor EV की कितनी है कीमत?

इस कार में आपको 52.9 kWh की बैटरी के साथ 100 किलोवॉट का पावरफुल मोटर दिया गया है, जो 134 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. एमजी की ये ईवी कार  ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है. इस ईवी कार को फुल चार्ज करने पर यह 449 km की शानदार रेंज दे सकती है. इस कार में आपको 579 का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है. MG Windsor EV कार के प्राइस की बात करें तो इसका एक्स-शोरूम कीमत 14-18.39 लाख रुपये तक है. 

