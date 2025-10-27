Advertisement
trendingNow12976915
Hindi Newsऑटोमोबाइल

MG Windsor Vs Tata Nexon EV: सिंगल चार्ज में किसकी रेंज है सबसे तगड़ी? जानें ग्राहकों के लिए बेस्ट ऑप्शन

MG Windsor Vs Tata Nexon EV: Tata Nexon EV 45, अपनी बड़ी 45kWh बैटरी के कारण, असल दुनिया में 42km ज़्यादा चलती है और कुल 350km की रेंज देती है. हालाँकि, MG Windsor की 38kWh बैटरी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसने 8.1km/kWh की एफिशिएंसी दर्ज की. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MG Windsor Vs Tata Nexon EV: सिंगल चार्ज में किसकी रेंज है सबसे तगड़ी? जानें ग्राहकों के लिए बेस्ट ऑप्शन

MG Windsor Vs Tata Nexon EV: इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट में, MG Windsor और Tata Nexon EV 45 एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं. लेकिन इनकी लंबाई में थोड़ा अंतर है, हालांकि इनकी कीमतें, बैटरी का साइज़ और दावा की गई रेंज काफी हद तक एक जैसी हैं, यही वजह है कि दोनों ग्राहक के लिए एक मुश्किल सेलेक्शन बन जाते हैं. इस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए, हम दोनों इलेक्ट्रिक कारों का रेंज कंपेयर करने जा रहे हैं. इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी ईवी आपके लिए बेस्ट है. 

बैटरी साइज़ और स्पेसिफिकेशन 

हमने MG Windsor के 38kWh बैटरी वाले मॉडल को Tata Nexon EV 45 के 45kWh बैटरी पैक वाले मॉडल के सामने रखा है. स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो Nexon EV 45 को बैटरी साइज़ (7kWh ज़्यादा) और ARAI रेंज (157km ज़्यादा) के मामले में फ़ायदा मिलता है. साथ ही, इसका मोटर भी Windsor से 8hp ज़्यादा पावरफुल है. इतना ही नहीं, Nexon EV की बड़ी बैटरी भी Windsor की तुलना में तेजी से चार्ज होती है. 7.2 kW AC चार्जर से 10-100% चार्ज होने में इसे 24 मिनट कम लगते हैं, और DC फ़ास्ट चार्जर पर भी 5 मिनट कम लगते हैं. 'रियल वर्ल्ड' टेस्ट में, MG Windsor 38kWh ने शहर में 327km और हाइवे पर 289km की दूरी तय की, जिसका औसत 308km रहा. यह Windsor की ARAI रेंज से सिर्फ़ 24km ही कम है, जो काफी प्रभावशाली है! इसने 8.1km/kWh की बैटरी एफिशिएंसी दर्ज की.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर, Tata Nexon EV 45 ने शहर में 355km और हाइवे पर 345km की दूरी तय की, जिसका औसत 350km रहा. Windsor की तुलना में 42km ज़्यादा जाने के बावजूद, Nexon EV 45 की असल दुनिया की रेंज इसकी ARAI रेंज से 139km कम निकली, और इसकी एफिशिएंसी 7.79km/kWh रही.

कौन सी ईवी रही आगे?

Tata Nexon EV 45, अपनी बड़ी 45kWh बैटरी के कारण, असल दुनिया में 42km ज़्यादा चलती है और कुल 350km की रेंज देती है. हालाँकि, MG Windsor की 38kWh बैटरी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसने 8.1km/kWh की एफिशिएंसी दर्ज की. Windsor अपनी ARAI रेंज के भी ज़्यादा करीब पहुँचने में कामयाब रही. अगर आपकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा रेंज है, तो Nexon EV 45 बेहतर है. लेकिन अगर आप अपनी EV से बेहतर बैटरी एफिशिएंसी और ARAI रेंज के करीब का प्रदर्शन चाहते हैं, तो MG Windsor एक बेहतर विकल्प है.

कीमत के हिसाब से, दोनों की शुरुआती कीमत लगभग ₹ 14 लाख के आसपास है, लेकिन टॉप-एंड मॉडल में Nexon EV 45 Windsor से काफी महंगी है. यह भी ध्यान देने लायक बात है कि Nexon EV के टॉप वैरिएंट में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है, जबकि Windsor में यह सुविधा पाने के लिए आपको 52.9kWh बैटरी वाले Windsor Pro के टॉप मॉडल पर जाना होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

car comparison

Trending news

आवारा कुत्ते के मामले पर SC ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा- अगली सुनवाई पर हाजिर हों
Supreme Court
आवारा कुत्ते के मामले पर SC ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा- अगली सुनवाई पर हाजिर हों
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश