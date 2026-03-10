Advertisement
माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रांग हाइब्रिड, कौन से पावरट्रेन वाली कार देगी सबसे ज्यादा माइलेज

माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रांग हाइब्रिड, कौन से पावरट्रेन वाली कार देगी सबसे ज्यादा माइलेज

Mild Hybrid Vs Strong Hybrid Cars: मार्केट में हाइब्रिड कारों के 2 ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रांग हाइब्रिड कारों के ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन इनके बीच माइलेज का काफी बड़ा अंतर है जिसे कार खरीदने से पहले आपको समझना काफी जरूरी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:03 AM IST
माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रांग हाइब्रिड, कौन से पावरट्रेन वाली कार देगी सबसे ज्यादा माइलेज

Mild Hybrid Vs Strong Hybrid Cars: जब आप नई कार खरीदने जाते हैं, तो आपको हाइब्रिड कार का ऑप्शन जरूर दिया जाता है. इनमें भी दो ऑप्शन हैं माइल्ड और स्ट्रांग हाइब्रिड. हालांकि कि इनमें क्या अंतर है ये बात काफी सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, और इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये बात भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपकी जेब के लिए सही है और किसमें पेट्रोल का खर्च सबसे कम आएगा.

माइल्ड हाइब्रिड
माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम वाली कारों में एक छोटी बैटरी और एक खास तरह का स्टार्टर जनरेटर होता है. ये सिस्टम कार के इंजन को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता और न ही गाड़ी को अकेले बिजली पर चला सकता है. इसका सबसे जरूरी काम गाड़ी को उठाते समय या एक्सीलरेट करते समय इंजन को हल्की सी 'पुश' देना होता है. ये ब्रेकिंग के दौरान बर्बाद होने वाली एनर्जी को बिजली में बदलकर बैटरी चार्ज करता है, जिसे बाद में एसी या म्यूजिक सिस्टम चलाने में इस्तेमाल किया जाता है.

अगर माइलेज की बात करें, तो माइल्ड हाइब्रिड वाली कारें सामान्य पेट्रोल वाली कारों के मुकाबले लगभग 5% से 10% तक ज्यादा माइलेज दे सकती हैं. ये उन लोगों के लिए ठीक है जो कम बजट में थोड़ी बेहतर एवरेज चाहते हैं, लेकिन इसमें माइलेज का कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता.

स्ट्रांग हाइब्रिड
स्ट्रांग हाइब्रिड कारें काफी हाइटेक होती हैं. इनमें एक बड़ी बैटरी और एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम रफ्तार पर इंजन को पूरी तरह बंद कर देती है और सिर्फ EV मोड पर रनिंग करती है. जब बैटरी कम होने लगती है या आप तेज रफ्तार पकड़ते हैं, तब पेट्रोल इंजन अपने आप चालू हो जाता है. स्ट्रांग हाइब्रिड कारें हाईवे से ज्यादा शहर के ट्रैफिक में माइलेज देती हैं, क्योंकि वहां गाड़ी बार-बार इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है. ये कारें आसानी से 23 से 28 किमी प्रति लीटर तक की माइलेज दे सकती हैं.

इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि स्ट्रांग हाइब्रिड कार को आप कुछ दूरी तक बिना एक बूंद पेट्रोल जलाए चला सकते हैं, जबकि माइल्ड हाइब्रिड में इंजन हमेशा ऑन रहता है. माइल्ड हाइब्रिड केवल इंजन के लोड को थोड़ा कम करता है, लेकिन स्ट्रांग हाइब्रिड काफी हद तक इंजन की जगह खुद ले लेता है. यही वजह है कि ये कारें माइल्ड हाइब्रिड से 30-40% ज्यादा माइलेज देती हैं. 

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Tips

