Mini Cooper Convertible: एक बटन दबाते ही छत हो जाती है गायब, शुरू हुई इस कन्वर्टिबल कार की बुकिंग

Mini Cooper Convertible: मिनी ने भारत में अपनी नई कूपर कन्वर्टिबल (Cooper Convertible) की बुकिंग शुरू कर दी है. हालांकि, बुकिंग अमाउंट का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन इच्छुक ग्राहक इसे मिनी की आधिकारिक वेबसाइट या किसी भी डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं. यह कन्वर्टिबल मॉडल कूपर एस हैचबैक (Cooper S hatchback) पर आधारित है और इसमें एक इलेक्ट्रिक सॉफ्ट-टॉप रूफ दी गई है, जिसे 30 किमी/घंटा तक की गति पर खोला या बंद किया जा सकता है.

डिज़ाइन और एक्सटीरियर

डिजाइन की बात करें तो इस कार के, फ्रंट में गोलाकार एलईडी हेडलाइट्स, गोलाकार डीआरएल (DRLs), और बीच में एक बंद (blanked-off) हिस्सा वाली अष्टकोणीय (octagonal) ग्रिल मिलती है, जिस पर 'S' बैज और बड़े एयर डैम्स लगे हैं. पीछे की तरफ, हार्डटॉप संस्करण के त्रिकोणीय टेल-लैंप्स के विपरीत, कन्वर्टिबल में यूनियन जैक स्टाइलिंग के साथ आयताकार (oblong) एलईडी टेल-लैंप्स दिए गए हैं. बंपर डुअल-टोन फिनिश में हैं, जबकि टेलगेट पर मिनी का प्रतीक (emblem) और नीचे कूपर एस ब्रांडिंग है. यह कार 17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स पर चलती है, और किनारों तथा व्हील आर्च पर काली बॉडी क्लैडिंग दी गई है. इसकी छत को पूरी तरह से खुलने या बंद होने में मात्र 18 सेकंड लगते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर में मिनी का परिचित गोलाकार थीम बरकरार रखा गया है. केबिन में एक साफ-सुथरा डुअल-टोन लेआउट है जिसमें पिल-आकार के एयर वेंट हैं. डैशबोर्ड में टिकाऊ सामग्री (sustainable materials) का उपयोग किया गया है और इसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है. सेंटर में 9.4-इंच की OLED टचस्क्रीन दी गई है, जो ड्राइवर के डिस्प्ले के रूप में भी काम करती है. इसमें हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है. फीचर्स के मामले में, यह हार्डटॉप संस्करण के समान ही होने की उम्मीद है, जिसमें पावर्ड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइट्स, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, रियरव्यू कैमरा और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और परफॉर्मेंस

मिनी कूपर कन्वर्टिबल को उसी 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से पावर मिलती है, जो 204 हॉर्सपावर (hp) की पावर और 300 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसे 7-स्पीड डीसीटी (DCT) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. एक्स्ट्रा चेसिस रीइन्फोर्समेंट के कारण यह हार्डटॉप की तुलना में थोड़ा धीमी है, और 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.9 सेकंड में पकड़ती है.

एक्सपेक्टेड प्राइज और मुकाबला

भारत में इस नई कूपर कन्वर्टिबल की कीमत लगभग 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है. बाजार में इसका कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी (direct rival) नहीं है, और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रूफ वाली सबसे करीबी वैकल्पिक कार MG Cyberster EV है, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपये है.