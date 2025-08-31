Mini Cooper S कार: कितनी देनी होगी EMI और कितना करना होगा डाउन पेमेंट?

Mini Cooper S: मिनी कूपर कार देश की युवाओं की पहली पसंद है. इस कार में आपको प्रीमियम फीचर्स का साथ शानदार परफॉर्मेंस दिया गया है. इस कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अलग होती है. आप अगर मिनी कूपर कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको इस स्टोरी में कार की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI के बारे में बताएंगे.

मिनी कूपर ​ डाउन पेमेंट का हिसाब?

मिनी कूपर एस की (एक्स-शोरूम) कीमत दिल्ली में 44.90 लाख रुपये है. इस कार की ऑन-रोड कीमत 52.20 लाख रुपये है. इस गाड़ी को आप 5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं, तो आपको करीब 47.19 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा. आपको बता दें कि कार के लोन के ऊपर 9 फीसदी ब्याज देना होगा. अगर आपने कार खरीदने के लिए 47.19 लाख का लोन 5 साल के लिए लिया है, तो आपको हर महीने 97,969 रुपये EMI के तौर पर जमा करना होगा.

Mini Cooper S के इंजन और फीचर्स

Mini Cooper S कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में ट्विन टावर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 204 एचपी की पावर और 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार मात्र 6.6 सेकंड में 0-100 की स्पीड पकड़ लेती है. मिनी कूपर एस की टॉप स्पीड 242 किलोमीटर प्रति घंटा है. .

मिनी कूपर एस के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, LED DRLs, LED हेडलाइट, रेन सेंसिंग वायपर, टर्न इंडिकेटर, 2 एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ब्रेक असिस्ट,EBD, ESC और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

हर राज्य में अलग-अलग होती है ऑन-रोड कीमत

आपको बता दें कि मिनी कूपर एस का यह पूरा कैलकुलेशन राजधानी दिल्ली के हिसाब से किया हुआ है. हर राज्य में गाड़ियों की ऑन रोड कीमत अलग-अलग होती है. आपको कार खरीदने से पहले नजदीकी शोरूम में जाकर पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी और EMI के बारे में भी पता करना होगा