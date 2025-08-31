Mini Cooper S कार: कितनी देनी होगी EMI और कितना करना होगा डाउन पेमेंट?
Advertisement
trendingNow12903877
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mini Cooper S कार: कितनी देनी होगी EMI और कितना करना होगा डाउन पेमेंट?

Mini Cooper S: अगर आप दिल्ली में मिनी कूपर कार खरीदते हैं, तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 44.90 लाख रुपये है. लेकिन इसकी ऑन-रोड कीमत 52.20 लाख रुपये के करीब हो सकती है. आइए इसकी EMI के बारे में जानते हैं. 

 

|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mini Cooper S कार: कितनी देनी होगी EMI और कितना करना होगा डाउन पेमेंट?

Mini Cooper S: मिनी कूपर कार देश की युवाओं की पहली पसंद है. इस कार में आपको प्रीमियम फीचर्स का साथ शानदार परफॉर्मेंस दिया गया है. इस कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अलग होती है. आप अगर मिनी कूपर कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको इस स्टोरी में कार की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI के बारे में बताएंगे. 

मिनी कूपर ​ डाउन पेमेंट का हिसाब? 

मिनी कूपर एस की (एक्स-शोरूम) कीमत दिल्ली में 44.90 लाख रुपये है. इस कार की ऑन-रोड कीमत 52.20 लाख रुपये है. इस गाड़ी को आप 5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं, तो आपको करीब 47.19 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा. आपको बता दें कि कार के लोन के ऊपर 9 फीसदी ब्याज देना होगा. अगर आपने कार खरीदने के लिए 47.19 लाख का लोन 5 साल के लिए लिया है, तो आपको हर महीने 97,969 रुपये EMI के तौर पर जमा करना होगा.

Mini Cooper S के इंजन और  फीचर्स

Mini Cooper S कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में ट्विन टावर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 204 एचपी की पावर और 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार मात्र 6.6 सेकंड में 0-100 की स्पीड पकड़ लेती है. मिनी कूपर एस की टॉप स्पीड 242 किलोमीटर प्रति घंटा है. . 

Add Zee News as a Preferred Source

मिनी कूपर एस के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, LED DRLs, LED हेडलाइट, रेन सेंसिंग वायपर, टर्न इंडिकेटर, 2 एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ब्रेक असिस्ट,EBD, ESC और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें:  सुजुकी ने किया ब्लंडर: गलती सामने आने पर वापस बुलाई अपनी दो पॉपुलर बाइक, जानें क्या है पूरा माजरा

हर राज्य में अलग-अलग होती है ऑन-रोड कीमत

आपको बता दें कि मिनी कूपर एस का यह पूरा कैलकुलेशन राजधानी दिल्ली के हिसाब से किया हुआ है. हर राज्य में गाड़ियों की ऑन रोड कीमत अलग-अलग होती है. आपको कार खरीदने से पहले नजदीकी शोरूम में जाकर पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी और EMI के बारे में भी पता करना होगा

TAGS

Mini cooper sCar EMI

Trending news

'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
;