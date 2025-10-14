रफ्तार का तूफान! 64.90 लाख की यह Mini SUV है कंपनी की अब तक की सबसे 'तेज़' कार

Mini JCW Countryman: भारतीय बाजार में रफ्तार और स्टाइल के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है! Mini ने अपनी John Cooper Works Countryman All4 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत Rs 64.90 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी इसे सबसे ताकतवर और तेज Mini बता रही है. यह नया मॉडल, जो एक CBU के रूप में बेचा जाएगा, अपनी स्पोर्टी परफॉर्मेंस को दमदार एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ पेश करता है. इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस छोटी SUV के दिल में एक 2.0 litre 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 300 hp की जबरदस्त पावर और 400 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. यह पावर एक 7-speed डुअल-क्लच steptronic sport ट्रांसमिशन के जरिए All4 (ऑल-व्हील ड्राइव) सेटअप को भेजी जाती है.

इस दमदार सेटअप की बदौलत, यह कार सिर्फ 5.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. इसकी टॉप स्पीड 250 kmph तक सीमित (limited) की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिज़ाइन और स्टाइल

Mini JCW Countryman को एक स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है, जिसमें मॉडल-विशेष विवरण (model-specific details) शामिल हैं. फ्रंट में वर्टिकल रिफ्लेक्टर के साथ एयरोडायनेमिक एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसमें हॉरिजॉन्टल बार वाली नई LED हेडलाइट्स भी हैं.

इन सबको Octagonal grille और नए तीन-रंग वाले JCW logo के साथ जोड़ा गया है. एक्सटीरियर कलर विकल्पों में Legend Grey या Midnight Black को Chilli Red स्ट्राइप्स के साथ चुना जा सकता है, या फिर British Racing Green को ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ. यह स्टैंडर्ड तौर पर 19-inch JCW Runway Spoke Wheels के साथ आती है.

इंटीरियर और फीचर्स

अंदर की तरफ, नई Mini JCW Countryman में एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, जिसमें कॉकपिट को ऊपरी और निचले हिस्सों में बाँटा गया है. ऊपरी क्षेत्र में वर्टिकल डोर हैंडल और एयर वेंट दिए गए हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्ट होने वाली JCW Sports Seats, JCW Black अपहोल्स्ट्री का कॉम्बिनेशन, और JCW Dashboard Trim मिलती है. इसमें एल्युमीनियम में ब्रांड-विशेष स्टीयरिंग व्हील पैडल भी शामिल हैं.

फीचर्स की लिस्ट में Mini OS9 पर चलने वाला एक OLED डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), fish-eye कैमरा, Harman Kardon HiFi साउंड सिस्टम और बहुत कुछ शामिल है. सुरक्षा के लिए, इसमें फ्रंट पैसेंजर और साइड कर्टन एयरबैग्स, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्रैश सेंसर, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.