गाड़ी में ये चीजें देख तुरंत रोकती है पुलिस, आप तो नहीं कर रहे हैं गलती

Car Tips and Tricks: अगर आप ड्राइविंग के दौरान ये कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आपको भी पुलिस के द्वारा किसी भी समय रोका जा सकता है.
Car Tips and Tricks: गाड़ी चलाते समय की बार ड्राइवर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से यातायात नियमों का उल्लंघन होते हैं, जिन पर पुलिस या ट्रैफिक अधिकारी तुरंत ध्यान देते हैं और आपको रोक सकते हैं. ये गलतियाँ सीधे तौर पर सुरक्षा और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करती हैं.
1. ज़रूरी दस्तावेज़ों ना होना या एक्सपायरी
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC): ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ न होना या उनकी वैधता समाप्त हो जाना.
बीमा (Insurance) और PUC: वैध थर्ड-पार्टी बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) का न होना.
2. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन
सीट बेल्ट/हेलमेट का न पहनना: कार चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना, या टू-व्हीलर पर हेलमेट न पहनना (राइडर और पिलियन दोनों के लिए).
ओवरलोडिंग: कार में क्षमता से अधिक यात्री बैठाना या दुपहिया वाहन पर दो से अधिक लोगों का होना.
ड्रिंक एंड ड्राइव: यदि ड्राइवर नशे में लगता है (आमतौर पर संदिग्ध व्यवहार या आँखों से पता चलता है).
टूटी हुई या फटी नंबर प्लेट: नंबर प्लेट का टूटा होना, या उसमें कोई अक्षर मिट जाना.
फैंसी या गलत नंबर प्लेट: फैंसी फॉन्ट, स्टीकर या मनमाने तरीके से नंबर प्लेट पर लिखना, जो मोटर व्हीकल नियमों का उल्लंघन करता हो.
काले शीशे (Tinted Windows): सुप्रीम कोर्ट के नियमों के विपरीत बहुत अधिक गहरे काले रंग के शीशे लगे होना.
अत्यधिक आवाज़ वाला हॉर्न/साइलेंसर: गाड़ी में तेज, मॉडिफाइड या मल्टी-टोन हॉर्न या प्रदूषण बढ़ाने वाला साइलेंसर लगा होना.
गलत हेडलाइट्स: अत्यधिक चमकदार (High Intensity) या नीली/रंगीन लाइटें लगी होना, जिनसे सामने वाले ड्राइवर को परेशानी होती है.
3. ख़तरनाक ड्राइविंग
तेज़ रफ़्तार: स्पीड लिमिट से काफी अधिक तेज़ गति से गाड़ी चलाना (ओवरस्पीडिंग).
रेड लाइट जम्प: लाल बत्ती पार करना.
मोबाइल फ़ोन का उपयोग: ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना या उसका उपयोग करना.
खतरनाक ओवरटेकिंग: गलत साइड से या जोखिम भरी तरीके से ओवरटेक करना.