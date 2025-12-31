31 की रात गाड़ी चलाते समय ना करें ये काम, हवालात में मनाना पड़ सकता है नया साल!

Car Tips and Tricks: New Year 2026 आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और पूरे देश में जश्न का माहौल है. लेकिन याद रहे, 31 दिसंबर की रात सड़कों पर पुलिस की पैनी नजर और सख्त चेकिंग होने वाली है. अगर आप जश्न मनाने के लिए अपनी कार या बाइक से बाहर निकल रहे हैं, तो नियमों को फॉलो करना अनिवार्य है. जरा सी चूक न केवल आपका भारी चालान कटवा सकती है, बल्कि आपको नए साल की पहली सुबह जेल की सलाखों के पीछे भी बितानी पड़ सकती है. ट्रैफिक पुलिस ने हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों के लिए विशेष 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है.

शराब पीकर ड्राइविंग

नये साल की पार्टियों में शराब का सेवन आम है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना सबसे गंभीर अपराध है. ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइजर के साथ हर प्रमुख चौराहे पर तैनात रहेगी. यदि आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई, तो आपकी गाड़ी तुरंत जब्त कर ली जाएगी और आप पर भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है. सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो कैब बुक करें या किसी ऐसे दोस्त को चलाने दें जिसने शराब न पी हो.

ओवरस्पीडिंग और स्टंटबाजी

खाली सड़कों को देखकर रफ्तार का जुनून आपको भारी पड़ सकता है. 31 की रात 'स्पीड रेसिंग' और खतरनाक स्टंट करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी. डिजिटल कैमरों और रडार गन की मदद से आपकी रफ्तार मापी जाएगी. ओवरस्पीडिंग न केवल आपके लिए जानलेवा है, बल्कि पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है. याद रखें, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए रफ्तार से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दें.

ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट/बेल्ट के ड्राइविंग

युवा अक्सर जोश में आकर बाइक पर तीन सवारी (Triple Riding) बैठा लेते हैं या कार में क्षमता से अधिक लोग भर लेते हैं. नए साल की रात यह गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी. बिना हेलमेट बाइक चलाना और बिना सीट बेल्ट कार चलाना पुलिस को आपको रोकने का सीधा मौका देता है. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों के उल्लघन पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी. ऐसे में सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना न भूलें, यह सिर्फ नियम नहीं आपकी सुरक्षा का कवच है.

हुड़दंग और साइलेंसर से छेड़छाड़

आजकल कई युवा अपनी बाइक्स के साइलेंसर बदलकर तेज आवाज (Patakha Sound) निकालते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक अशांति फैलती है. 31 की रात कोलाहल करने वाली ऐसी गाड़ियों को तुरंत जब्त करने के आदेश दिए गए है. साथ ही, चलती गाड़ी की खिड़की या सनरूफ से बाहर निकलकर चिल्लाना या हुड़दग करना भी आपको जेल पहुंचा सकता है. सभ्य तरीके से जश्न मनाएं और दूसरों की शांति में खलल न डालें ताकि आपका और दूसरों का नया साल सुखद रहे.