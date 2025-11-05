Advertisement
trendingNow12989956
Hindi Newsऑटोमोबाइल

आपकी प्यारी कार को 'कबाड़' बना देंगी ये 5 गलतियां: कहीं आप भी तो नहीं कर रहे?

Car Tips and Tricks:  ये गलतियाँ आपकी कार की न सिर्फ सुंदरता छीन लेती हैं, बल्कि उसकी सुरक्षा और रीसेल वैल्यू को भी बुरी तरह प्रभावित करती हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी प्यारी कार को 'कबाड़' बना देंगी ये 5 गलतियां: कहीं आप भी तो नहीं कर रहे?

Car Tips and Tricks: हम सभी अपनी कार से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह लंबे समय तक नई जैसी बनी रहे, लेकिन अक्सर हमारी कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ अनजाने में कार के शरीर के लोहे (बॉडी मेटल) को अंदर से कमजोर कर देती हैं और उसे धीरे-धीरे कबाड़ में बदल देती हैं. ये गलतियाँ आपकी कार की न सिर्फ सुंदरता छीन लेती हैं, बल्कि उसकी सुरक्षा और रीसेल वैल्यू को भी बुरी तरह प्रभावित करती हैं.

ये हैं वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे आपकी कार समय से पहले ही खराब हो सकती है:

1. पेंट और खरोंचों को नज़रअंदाज़ करना
कार के पेंट की परत लोहे को जंग (Rust) लगने से बचाती है. जब भी पेंट में कोई गहरी खरोंच या चिप लगती है, तो मेटल सीधे हवा और नमी के संपर्क में आ जाता है. अगर आप इन छोटी खरोंचों को तुरंत ठीक नहीं कराते हैं, तो पानी और ऑक्सीजन मिलकर उस जगह पर तेजी से जंग लगाना शुरू कर देते हैं. यही जंग धीरे-धीरे फैलकर लोहे को खा जाती है और बॉडी का मेटल टूट-टूटकर निकलने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. कार को लगातार गीला छोड़ना
बारिश के मौसम में या कार धोने के बाद उसे पूरी तरह से सूखाए बिना छोड़ देना एक बड़ी गलती है. कार के निचले हिस्सों, पहियों के पास के गड्ढों और बॉडी पैनल के जोड़ों में पानी जमा हो जाता है. अगर यह पानी लंबे समय तक रुका रहे, तो यह पेंट की सुरक्षात्मक परत को भेदकर अंदरूनी लोहे में जंग का निर्माण शुरू कर देता है.

3. अंडरबॉडी की सफाई न करना
सड़कों पर चलने पर कार के निचले हिस्से (अंडरबॉडी) में कीचड़, नमक (खासकर तटीय या बर्फीले इलाकों में), और गंदगी जमा हो जाती है. सड़क का नमक और कुछ रसायन जंग लगने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं. अंडरबॉडी को नियमित रूप से पानी के तेज़ बहाव से साफ न करने पर, यह गंदगी लोहे पर चिपककर जंग के लिए आदर्श माहौल बना देती है, जिससे कार का ढांचा कमजोर हो जाता है.

4. ड्रेन होल्स (Drain Holes) को ब्लॉक होने देना
कार के दरवाजों, ट्रंक (डिग्गी) और साइड स्कर्ट्स में छोटे-छोटे ड्रेन होल्स होते हैं. इनका काम अंदरूनी हिस्सों में जमा पानी को बाहर निकालना होता है. अगर ये होल्स पत्तियों, धूल या गंदगी से बंद (Block) हो जाते हैं, तो पानी कार के अंदरूनी पैनलों में जमा होकर लोहे को गलाता रहता है. अंदर से लगने वाला यह जंग बाहर से आसानी से दिखाई नहीं देता, और जब तक दिखता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है.

5. नियमित वैक्सिंग/सीलिंग न करना
वैक्स या सिरेमिक कोटिंग एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक परत बनाती है जो पेंट को यूवी किरणों, गंदगी और नमी से बचाती है. अगर आप नियमित रूप से वैक्सिंग या पेंट सीलेंट का उपयोग नहीं करते हैं, तो पेंट की परत जल्दी खराब होने लगती है, जिससे लोहा कमजोर पड़ जाता है और उसमें जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car Mistakes

Trending news

दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?