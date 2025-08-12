बारिश के मौसम में स्टार्ट नहीं होती बाइक? हो सकती हैं ये 4 प्रॉब्लम्स

Bike Tips for Monsoon Season: अगर आपकी मोटरसाइकिल बारिश के मौसम में स्टार्ट होने में परेशानी देती है, या एक से ज्यादा बार स्टार्ट करने पर ही चालू होती है तो ये समस्या इन 4 दिक्कतों की तरह इशारा करती है जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. इनके बारे में जानकर आप हमेशा के लिए बाइक स्टार्ट ना होने की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं.

गीला स्पार्क प्लग: अगर आपकी बाइक का स्पार्क प्लग बारिश की वजह से गीला हो गया है या उसमें जरूरत से ज्यादा नमी है तो बाइक स्टार्ट करने में काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है और कई बार तो आपको स्पार्क प्लग बदलवाने तक की नौबत भी आ सकती है. इस समस्या की वजह से इग्निशन नहीं होता.

बैटरी कनेक्शन ढीला या गीला होना: नमी के कारण या बारिश का पानी जाने की वजह से कै बार बैटरी टर्मिनल्स में जंग या ढीलापन आ सकता है, ऐसा होने पर आपको बाइक स्टार्ट करने पर काफी परेशानी हो सकती है. इतना ही नहीं इस समस्या की वजह से बाइक के अन्य इलेक्ट्रिकल्स भी काम करना बंद कर सकते हैं. ऐसे में आपको इसका ध्यान रखना चाहिए और सूखे कपड़े से इसे साफ करना चाहिए.

एयर फिल्टर में पानी: अगर बारिश की वजह से आपकी बाइक के एयर फिल्टर में पानी चला जाता है तो ये एयर अंदर नहीं खींच पाता है जिससे इंजन में हवा की सप्लाई रुक जाती है और बाइक स्टार्ट होने में जरूरत से ज्यादा समय लगाती है या फिर स्टार्ट ही नहीं होती है और आपको पहले एयर फिल्टर को बाहर निकालना पड़ता है और तब जाकर बाइक स्टार्ट हो पाती है.

फ्यूल टैंक में पानी चला जाना: अगर बारिश के दौरान आप पेट्रोल भरवाने के लिए फ्यूल टैंक खोलते हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि फ्यूल टैंक में पानी की कुछ बूंदे चली जाएं, इसकी वजह से जब भी कभी आप बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो बाइक स्टार्ट होने में समय लगाती है या फिर स्टार्ट ही नहीं होती है. आपको फ्यूल टैंक को कवर करके रखने की जरूरत होती है.