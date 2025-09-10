Maruti Swift के 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिके, दुनियाभर में धड़ल्ले से खरीद रहे हैं ग्राहक
Maruti Swift: भारत शुरू से ही स्विफ्ट हैचबैक के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता रहा है. इस कार की कुल बिक्री का 60 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा भारत का है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:01 AM IST
Maruti Swift: मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसे दुनिया भर में सुजुकी स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, को दुनियाभर में काफी पसंद किया जा रहा है, बता दें कि दुनिया भर इस हैचबैक के एक करोड़ से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं. आपको बता दें कि ये हैचबैक दो दशकों से मार्केट में छाई हुई है और आज भी इसकी लोकप्रियता जस की तस बनी हुई है. 

भारत में है गजब का क्रेज 

भारत शुरू से ही स्विफ्ट हैचबैक के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता रहा है. इस कार की कुल बिक्री का 60 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा भारत का है. यूरोप ने इसकी कुल बिक्री में 14 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि सुजुकी की होम कंट्री जापान ने आठ प्रतिशत का योगदान दिया. अन्य क्षेत्रों ने हैचबैक की कुल बिक्री में 18 प्रतिशत का योगदान दिया.

भारत-स्पेक मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से कार की 60 लाख इकाइयां बेची हैं. कॉम्पैक्ट डिजाइन, अपमार्केट फीचर्स, जोरदार माइलेज, कम लागत वाले स्पेयर पार्ट्स, कम रखरखाव लागत और किफायती प्राइज पॉइंट ने स्विफ्ट को भारत में लोकप्रिय कार बनाने में अहम भूमिका निभाई है. 

मौजूदा समय में, इस हैचबैक का 4th जेनरेशन मॉडल भारत में बिक्री के लिए मौजूद है. इसे मारुति सुजुकी के एरिना रिटेल नेटवर्क के माध्यम से डिजायर सब-कॉम्पैक्ट सेडान के साथ बेचा जाता है. भारत में हाल ही में लॉन्च हुई लेटेस्ट जेन स्विफ्ट में न्यू जेनरेशन 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर इंजन लगा है. यह इंजन मैनुअल गियरबॉक्स और AMT दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. भारत में इस हैचबैक की कीमत ₹6.49 लाख और ₹9.49 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. हालाँकि, यात्री वाहनों पर GST कम होने के साथ, इस कार की कीमत में जल्द ही कमी आने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा मारुति सुजुकी ने अभी तक नहीं की है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Swift

;