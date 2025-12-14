100 किलोमीटर से भी ज्यादा चलते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, फुल चार्ज में घूम लेंगे पूरा शहर

Top Range Electric Scooter: इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को दमदार रेंज और बेहतरीन फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है और इनकी कीमत भी आपके बजट में आसानी से फिट हो जाती है.
Top Range Electric Scooter: अगर आप एक दमदार रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे हैं तो आज हम आपके लिए भारत में मिलने वाले टॉप रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छी-खासी रेंज मिल जाती है.
सिंपल वन
सिंपल एनर्जी के सिंपल वन में एक फिक्स्ड और एक रिमूवेबल बैटरी है. इनकी क्षमता 5 kWh है और इसे 0 से 80% तक चार्ज होने में 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं. इसकी PMS मोटर 8.5 kW की पावर जेनरेट करती है. स्कूटर की रेंज 212 किमी बताई गई है, जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध किसी भी ब्रांड की तुलना में सबसे अधिक है.
ओला S1 प्रो
S1 प्रो 195 किमी की रेंज ऑफर करता है. 11 kW की मैक्सिमम पावर देने वाली मिड-ड्राइव IPM मोटर से लैस, यह स्कूटर हाइपर मोड में केवल 2.6 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेता है. 8 साल की वारंटी वाली 4 kWh की बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में 6.5 घंटे लगते हैं.
एथर 450X
एथर 450X में 3.7 kWh बैटरी वाले 450X की प्रमाणित रेंज 150 किमी है. इसमें PMS मोटर 6.4 kWh की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है. इसके 3.7 kWh वेरिएंट को पूरी तरह चार्ज होने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं और यह 6 रंगों में उपलब्ध है.
हीरो विडा V1 प्रो
हीरो विडा V1 प्रो बैटरी स्वैप फीचर है के साथ आता है. इसका V1 Plus और V1 Pro दो रिमूवेबल बैटरियों के साथ आते हैं. V1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी क्षमता 3.94 kWh है, जिसका चार्जिंग समय 6 घंटे (0-80%) है और इसकी प्रमाणित रेंज 165 किमी है. इसकी PMS मोटर 6 kWh का अधिकतम पावर आउटपुट देती है.
एथर रिज़्टा
रिज़्टा स्कूटर तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें सबसे ऊपर वाला वेरिएंट 3.7 kWh की बैटरी और 159 किमी की प्रमाणित रेंज के साथ आता है! 4.3 kWh का अधिकतम पावर आउटपुट देने वाला PMS मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 80 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्रदान करता है. 7 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध, 3.7 kWh वेरिएंट को 0 से 80% तक चार्ज होने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं और इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.45 लाख है.