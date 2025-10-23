Advertisement
मजे-मजे में भी ना करवाएं कार में ये 4 मॉडिफिकेशन, एक्सीडेंट हुआ तो जान बचाना होगा मुश्किल

Car Tips: आपको मज़े-मज़े में भी ऐसे 4 मॉडिफिकेशन करवाने से बचना चाहिए जो आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी को खतरे में डाल सकते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:30 AM IST
मजे-मजे में भी ना करवाएं कार में ये 4 मॉडिफिकेशन, एक्सीडेंट हुआ तो जान बचाना होगा मुश्किल

Car Tips: कार को कूल और स्टाइलिश दिखाना सबको अच्छा लगता है, इसीलिए बहुत लोग अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाते हैं. लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो दिखने में तो अच्छे लगते हैं, पर अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है. आपको मज़े-मज़े में भी ऐसे 4 मॉडिफिकेशन करवाने से बचना चाहिए जो आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी को खतरे में डाल सकते हैं.

1. पहला सबसे खतरनाक मॉडिफिकेशन है गलत साइज़ के पहिये (Wheels) या टायर लगाना. लोग अक्सर अपनी कार की लुक को स्पोर्टी बनाने के लिए कंपनी के बताए गए साइज़ से बहुत बड़े अलॉय व्हील्स और चौड़े टायर लगवा लेते हैं. ये बदलाव आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग और कंट्रोल को बिगाड़ देते हैं. इमरजेंसी में, जैसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, तो गलत साइज़ के टायर ठीक से ग्रिप नहीं ले पाते, जिससे गाड़ी फिसल सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है. यह सिर्फ दिखने का नहीं, बल्कि सीधे-सीधे कंट्रोल का मामला है.

2. दूसरा बदलाव है बम्पर गार्ड्स या बुल बार्स (Bull Bars) लगवाना, खासकर सामने और पीछे. ये मेटल के गार्ड्स आपको मजबूत लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी गाड़ी में लगे सबसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर, एयरबैग के दुश्मन हैं. एयरबैग एक सेंसर के ज़रिए काम करता है. जब टक्कर होती है, तो बुल बार उस टक्कर के फ़ोर्स को सेंसर तक सही से पहुँचने नहीं देता. इससे एयरबैग को खुलने में देरी हो सकती है या वो खुलते ही नहीं हैं. अगर एयरबैग टाइम पर नहीं खुला, तो छोटी सी टक्कर भी ड्राइवर और यात्री के लिए जानलेवा बन सकती है.

3. तीसरा मॉडिफिकेशन है बहुत तेज़ या गलत रंग की हेडलाइट्स/टैल्लाइट्स का इस्तेमाल करना. कुछ लोग अपनी हेडलाइट्स को इतना ज़्यादा चमकीला या नीले/लाल रंग का करवा लेते हैं कि ये दूसरी तरफ से आ रहे ड्राइवरों की आँखों को चकाचौंध कर देती हैं. जब सामने वाले ड्राइवर को कुछ पल के लिए दिखना बंद हो जाता है, तो एक्सीडेंट होना तय है. इसी तरह, टैल्लाइट्स (पीछे की बत्ती) को इतना डार्क टिंटेड कर देना कि पीछे वाले को ब्रेक सिग्नल ठीक से न दिखे, यह भी एक बड़ी लापरवाही है, जिससे पीछे से टक्कर (Rear-end Collision) का खतरा बढ़ जाता है.

4. और चौथा, कार की खिड़कियों पर बहुत डार्क टिंटेड फिल्म लगवाना. प्राइवेसी के लिए खिड़कियों को काला करना पसंद किया जाता है, लेकिन यह खासकर रात के समय या बारिश/कोहरे में बहुत खतरनाक हो जाता है. डार्क फिल्म की वजह से आपकी विजिबिलिटी (देखने की क्षमता) कम हो जाती है, और आप पैदल चलने वालों, बच्चों या छोटी चीज़ों को समय पर नहीं देख पाते. याद रखें, रात में सड़क पर कुछ सेकंड की देरी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए, अपनी और सड़क पर चल रहे बाकी लोगों की सुरक्षा को हमेशा सबसे ऊपर रखें.

