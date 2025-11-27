हरियाणा में बिकी देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट, इतने में तो आ जाएगी BMW X5 एसयूवी

Most Expensive Number Plate: हरियाणा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक ऑनलाइन नीलामी में वाहन पंजीकरण नंबर 'HR88B8888' आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गया है, जिसे खरीदने के लिए ग्राहक ने ₹1.17 करोड़ की चौंका देने वाली बोली लगाई. अब आप ये समझिए कि जिस कीमत में इस नंबर प्लेट को खरीदा गया है उतनी कीमत में एक BMW X5 एसयूवी या जाएगी जिसकी कीमत तकरीबन इतनी ही है. हालांकि शौक बड़ी चीज होती है और ये नंबर प्लेट उसी का एक उदाहरण है.

नीलामी प्रक्रिया

राज्य परिवहन प्राधिकरण इन वीआईपी या 'फैंसी' पंजीकरण नंबरों के लिए साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी करवाता है. ये प्रक्रिया कैसे होती है चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं.

आवेदन: संभावित बोली लगाने वाले शुक्रवार को शाम 5 बजे से सोमवार को सुबह 9 बजे के बीच अपनी पसंद के नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बोली: इस प्रारंभिक चरण के बाद, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू होती है.

समापन: परिणाम बुधवार को शाम 5 बजे औपचारिक रूप से घोषित होने पर नीलामी समाप्त हो जाती है.

यह पूरी प्रक्रिया आधिकारिक वेब पोर्टल fancy.parivahan.gov.in के माध्यम से डिजिटल रूप से आयोजित की जाती है.

रिकॉर्ड तोड़ बोली

इस विशेष पंजीकरण प्लेट, 'HR88B8888', ने इस सप्ताह सबसे अधिक आवेदन (कुल 45) खींचे. इस नंबर प्लेट के लिए नीलामी ₹50,000 के बेस प्राइज के साथ शुरू हुई थी. दिन भर बोली बढ़ती रही और दोपहर तक यह ₹88 लाख तक पहुंच गई. शाम 5 बजे बोली बंद होने पर, अंतिम बोली रिकॉर्ड तोड़ ₹1.17 करोड़ पर टिकी. पिछले सप्ताह का सबसे अधिक बोली वाला नंबर, 'HR22W2222', ₹37.91 लाख में बिका था. ऐसे में ये वाला नंबर इससे काफी ज्यादा महंगा बिका है.

पंजीकरण चिह्न

'HR88B8888' एक अनूठा 'वीआईपी' वाहन पंजीकरण चिह्न है जिसे ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रीमियम पर खरीदा गया है. कोड के एलीमेंट इस प्रकार हैं:

HR: राज्य कोड, जो दर्शाता है कि वाहन हरियाणा में पंजीकृत है.

88: हरियाणा में विशेष क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिले को दर्शाता है. HR88 हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली का RTO कोड है.

B: उस RTO द्वारा जारी विशिष्ट वाहन श्रृंखला कोड को इंगित करता है.

8888: वाहन को सौंपा गया अद्वितीय, चार अंकों का पहचान संख्या.

इस नंबर प्लेट का मूल्य इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अंग्रेजी का बड़ा अक्षर 'B' दिखने में अंक '8' जैसा लगता है. इस कारण, पूरा चिह्न आठ अंकों के एक अटूट अनुक्रम के रूप में दिखाई देता है, जिसमें पूरी श्रृंखला में केवल एक ही अंक दोहराया गया है.