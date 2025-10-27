Advertisement
trendingNow12977461
Hindi Newsऑटोमोबाइल

भारतीय सड़कों पर दशकों से राज कर रहीं ये कारें, इनका मुकाबला पूरे देश में नहीं

Most Popular Cars in Indian Market: इन कारों ने महज़ सवारी नहीं दी, बल्कि पीढ़ियों की यादों को समेटे रखा है और आज भी सड़कों पर बेखौफ राज कर रही हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय सड़कों पर दशकों से राज कर रहीं ये कारें, इनका मुकाबला पूरे देश में नहीं

Most Popular Cars in Indian Market: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में पिछले कुछ दशकों में हज़ारों नई गाड़ियाँ आई और चली गईं, लेकिन कुछ कारें ऐसी हैं जिन्होंने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है. इन कारों ने महज़ सवारी नहीं दी, बल्कि पीढ़ियों की यादों को समेटे रखा है और आज भी सड़कों पर बेखौफ राज कर रही हैं. इन 'अमर' कारों का जलवा आज भी ऐसा है कि नई से नई टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन वाली गाड़ियाँ भी इनके मुक़ाबले में टिक नहीं पातीं. वे कौन सी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने भारतीयों के दिल और गैराज दोनों में एक खास जगह बना ली है?

किन कारों ने दशकों तक भारतीय सड़कों पर राज किया है?
इन गाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं वो लीजेंडरी कारें जो देश की आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर 21वीं सदी तक हमारी पहचान बनी रहीं.

हिंदुस्तान एंबेसडर: 1958 से 2014 तक उत्पादन में रही 'सड़कों का राजा' एंबेसडर सिर्फ़ एक कार नहीं थी, यह स्टेटस और सत्ता का प्रतीक थी. प्रधानमंत्री से लेकर सरकारी अधिकारी तक इसी की सवारी करते थे. इसकी मजबूत बनावट और आरामदायक सीटें इसे भारतीय सड़कों के लिए परफेक्ट बनाती थीं. आज भी कोलकाता की सड़कों पर 'एम्बी' का दिखना एक नॉस्टैल्जिया जगा देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति 800: 1983 में लॉन्च हुई मारुति 800 ने भारत में पर्सनल मोबिलिटी की परिभाषा बदल दी. इसने आम मध्यमवर्गीय परिवार के कार खरीदने के सपने को साकार किया. कम कीमत, बेहतरीन माइलेज और आसान मेंटेनेंस के कारण यह कार भारत के लाखों घरों की पहली गाड़ी बनी और इसने दशकों तक बेस्ट-सेलर का खिताब अपने नाम रखा.

प्रीमियर पद्मिनी: एक समय में एंबेसडर की एकमात्र असली प्रतिद्वंद्वी, पद्मिनी ने ख़ासकर मुंबई की 'काली-पीली' टैक्सी के रूप में बड़ा नाम कमाया. अपनी सादगी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के कारण यह शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के लिए बेहतरीन थी.

आज की किन गाड़ियों का जलवा अभी भी बरकरार है?
पुरानी लीजेंड्स के अलावा, कुछ आधुनिक कारें भी हैं जिन्होंने अपनी श्रेणी में ऐसा दबदबा बनाया है कि उनका मुकाबला करना मुश्किल है:

महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो: ये दोनों महिंद्रा (Mahindra) की एसयूवी (SUV) भारतीय सड़कों की मज़बूती और टिकाऊपन की पहचान बन चुकी हैं. ख़ासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बोलेरो एक भरोसेमंद वर्कहॉर्स (Workhorse) मानी जाती है. वहीं स्कॉर्पियो ने अपने दमदार लुक और पावर के दम पर एक कल्ट स्टेटस हासिल किया है.

टोयोटा इनोवा: जब बात आती है विश्वसनीयता, आराम और रीसेल वैल्यू की, तो टोयोटा इनोवा का कोई सानी नहीं है. यह आज भी लंबी दूरी की यात्रा, टैक्सी बेड़े और बड़े परिवारों के लिए पहली पसंद है. इसकी लोकप्रियता बेमिसाल है.

मारुति सुज़ुकी वैगनआर: अपने टॉल-बॉय (Tall-boy) डिज़ाइन के कारण यह छोटी कार अपने अंदर बेजोड़ जगह (Space) देती है. बेहतरीन माइलेज और कम रखरखाव लागत के कारण यह मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है, जो दशकों से भारतीय परिवारों की ज़रूरतें पूरी कर रही है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

best cars

Trending news

बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'