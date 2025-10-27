भारतीय सड़कों पर दशकों से राज कर रहीं ये कारें, इनका मुकाबला पूरे देश में नहीं

Most Popular Cars in Indian Market: इन कारों ने महज़ सवारी नहीं दी, बल्कि पीढ़ियों की यादों को समेटे रखा है और आज भी सड़कों पर बेखौफ राज कर रही हैं.
Most Popular Cars in Indian Market: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में पिछले कुछ दशकों में हज़ारों नई गाड़ियाँ आई और चली गईं, लेकिन कुछ कारें ऐसी हैं जिन्होंने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है. इन कारों ने महज़ सवारी नहीं दी, बल्कि पीढ़ियों की यादों को समेटे रखा है और आज भी सड़कों पर बेखौफ राज कर रही हैं. इन 'अमर' कारों का जलवा आज भी ऐसा है कि नई से नई टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन वाली गाड़ियाँ भी इनके मुक़ाबले में टिक नहीं पातीं. वे कौन सी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने भारतीयों के दिल और गैराज दोनों में एक खास जगह बना ली है?
किन कारों ने दशकों तक भारतीय सड़कों पर राज किया है?
इन गाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं वो लीजेंडरी कारें जो देश की आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर 21वीं सदी तक हमारी पहचान बनी रहीं.
हिंदुस्तान एंबेसडर: 1958 से 2014 तक उत्पादन में रही 'सड़कों का राजा' एंबेसडर सिर्फ़ एक कार नहीं थी, यह स्टेटस और सत्ता का प्रतीक थी. प्रधानमंत्री से लेकर सरकारी अधिकारी तक इसी की सवारी करते थे. इसकी मजबूत बनावट और आरामदायक सीटें इसे भारतीय सड़कों के लिए परफेक्ट बनाती थीं. आज भी कोलकाता की सड़कों पर 'एम्बी' का दिखना एक नॉस्टैल्जिया जगा देता है.
मारुति 800: 1983 में लॉन्च हुई मारुति 800 ने भारत में पर्सनल मोबिलिटी की परिभाषा बदल दी. इसने आम मध्यमवर्गीय परिवार के कार खरीदने के सपने को साकार किया. कम कीमत, बेहतरीन माइलेज और आसान मेंटेनेंस के कारण यह कार भारत के लाखों घरों की पहली गाड़ी बनी और इसने दशकों तक बेस्ट-सेलर का खिताब अपने नाम रखा.
प्रीमियर पद्मिनी: एक समय में एंबेसडर की एकमात्र असली प्रतिद्वंद्वी, पद्मिनी ने ख़ासकर मुंबई की 'काली-पीली' टैक्सी के रूप में बड़ा नाम कमाया. अपनी सादगी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के कारण यह शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के लिए बेहतरीन थी.
आज की किन गाड़ियों का जलवा अभी भी बरकरार है?
पुरानी लीजेंड्स के अलावा, कुछ आधुनिक कारें भी हैं जिन्होंने अपनी श्रेणी में ऐसा दबदबा बनाया है कि उनका मुकाबला करना मुश्किल है:
महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो: ये दोनों महिंद्रा (Mahindra) की एसयूवी (SUV) भारतीय सड़कों की मज़बूती और टिकाऊपन की पहचान बन चुकी हैं. ख़ासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बोलेरो एक भरोसेमंद वर्कहॉर्स (Workhorse) मानी जाती है. वहीं स्कॉर्पियो ने अपने दमदार लुक और पावर के दम पर एक कल्ट स्टेटस हासिल किया है.
टोयोटा इनोवा: जब बात आती है विश्वसनीयता, आराम और रीसेल वैल्यू की, तो टोयोटा इनोवा का कोई सानी नहीं है. यह आज भी लंबी दूरी की यात्रा, टैक्सी बेड़े और बड़े परिवारों के लिए पहली पसंद है. इसकी लोकप्रियता बेमिसाल है.
मारुति सुज़ुकी वैगनआर: अपने टॉल-बॉय (Tall-boy) डिज़ाइन के कारण यह छोटी कार अपने अंदर बेजोड़ जगह (Space) देती है. बेहतरीन माइलेज और कम रखरखाव लागत के कारण यह मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है, जो दशकों से भारतीय परिवारों की ज़रूरतें पूरी कर रही है.