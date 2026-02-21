Advertisement
trendingNow13117365
Hindi Newsऑटोमोबाइलचलाने में मजेदार और पार्किंग भी है आसान, ये 4 CNG कारें ऐसे ही नहीं हैं सबकी फेवरेट

चलाने में मजेदार और पार्किंग भी है आसान, ये 4 CNG कारें ऐसे ही नहीं हैं सबकी फेवरेट

CNG Cars: अगर आप बजट रेंज में अच्छी सीएनजी कार तलाश रहे हैं तो मारुति, और टाटा जैसी कंपनियों के पास कुछ सबसे किफायती और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले ऑप्शन मौजूद हैं जिनकी भारी डिमांड है.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चलाने में मजेदार और पार्किंग भी है आसान, ये 4 CNG कारें ऐसे ही नहीं हैं सबकी फेवरेट

Best CNG Cars: भारत में पेट्रोल डीजल कारों को सबसे ज्यादा CNG ऑपरेटेड कारों से टक्कर मिल रही हैं. इन्हें चलाना काफी किफायती है, साथ ही ये बेहद कम प्रदूषण फैलाती हैं. सीएनजी कारों की कीमत पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन ये हर महीने आपके काफी पैसे बचा सकती हैं. आज हम आपके लिए 2026 की कुछ ऐसी सीएनजी कारें लेकर आए हैं जो माइलेज तो देती ही हैं, साथ ही साथ इन्हें ड्राइव करना और पार्क करना भी काफी आसान हैं. 

मारुति ऑल्टो K10
अगर आप कम कीमत में एक नई कार घर लाना चाहते है, तो ऑल्टो K10 (Alto K10) से बेहतर कुछ नहीं. यह कार अपनी मजबूती और छोटी साइज के कारण ट्रैफिक में चलाने के लिए बेस्ट है. माइलेज के मामले में यह 33.85 km/kg का आंकड़ा छूती है, जो इसे बजट और बचत दोनों के मामले में नंबर-1 बनाती है.

मारुति सुजुकी डिजायर
जो लोग हैचबैक से ऊपर उठकर एक सेडान कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए डिजायर (Dzire) बेस्ट चॉइस है. यह कार दिखने में प्रीमियम है और इसमें कंफर्ट भी ज्यादा मिलता है. शानदार लुक्स के बावजूद यह 33.73 km/kg का माइलेज देती है, जो साबित करता है कि स्टाइल के साथ बचत भी मुमकिन है.

Add Zee News as a Preferred Source

टाटा पंच iCNG
अगर आपकी प्राथमिकता मजबूती और सेफ्टी है, तो टाटा पंच (Tata Punch) का कोई जवाब नहीं. टाटा की Twin Cylinder Technology की वजह से आपको सीएनजी सिलेंडर के बाद भी डिग्गी में सामान रखने की जगह मिल जाती है. यह कार लगभग 27 km/kg का माइलेज देती है और 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के साथ आती है.

मारुति वैगन-आर
मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद वैगन-आर (Wagon R) सालों से बाजार पर राज कर रही है. इसमे न केवल बैठने के लिए काफी जगह (Space) मिलती है, बल्कि इसका माइलेज भी 34.05 km/kg के करीब है. घर के बड़ों से लेकर युवाओं तक, यह गाड़ी अपने भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस के कारण आज भी हिट है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Best CNG Cars

Trending news

लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा