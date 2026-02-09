Advertisement
ये 5 सीएनजी कारें हैं भारतीयों की पहली पसंद, माइलेज जानकर कुर्सी से खड़े ना हो गए तो कहना

ये 5 सीएनजी कारें हैं भारतीयों की पहली पसंद, माइलेज जानकर कुर्सी से खड़े ना हो गए तो कहना

Best CNG Cars: पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक कारें मार्केट में छाई हुई हैं लेकिन इनके बीच में CNG कारों का जलवा भी कम नहीं होता है क्योंकि ये किफायती हैं और इनसे प्रदूषण भी कम होता है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड काफी ज्यादा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:09 AM IST
ये 5 सीएनजी कारें हैं भारतीयों की पहली पसंद, माइलेज जानकर कुर्सी से खड़े ना हो गए तो कहना

Best CNG Cars: अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो आपकी जेब पर बोझ न डाले, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी. भारतीय बाजार में सीएनजी (CNG) कारों का क्रेज तेजी से बढ़ा है क्योंकि ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनका माइलेज भी जबरदस्त होता है. 2026 में कुछ ऐसी कारें मौजूद हैं जिनका माइलेज सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे.

मारुति सुजुकी सेलेरियो
भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी कार का खिताब मारुति सुजुकी सेलेरियो (Celerio) के पास है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिनका रोजाना का रनिंग खर्च बहुत ज्यादा है. इसका इंजन काफी स्मूथ है और हल्के वजन की वजह से यह लगभग 34.43 km/kg तक का माइलेज आसानी से दे देती है.

मारुति वैगन-आर
मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद वैगन-आर (Wagon R) सालों से बाजार पर राज कर रही है. इसमे न केवल बैठने के लिए काफी जगह (Space) मिलती है, बल्कि इसका माइलेज भी 34.05 km/kg के करीब है. घर के बड़ों से लेकर युवाओं तक, यह गाड़ी अपने भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस के कारण आज भी हिट है.

मारुति ऑल्टो K10
अगर आप कम कीमत में एक नई कार घर लाना चाहते है, तो ऑल्टो K10 (Alto K10) से बेहतर कुछ नहीं. यह कार अपनी मजबूती और छोटी साइज के कारण ट्रैफिक में चलाने के लिए बेस्ट है. माइलेज के मामले में यह 33.85 km/kg का आंकड़ा छूती है, जो इसे बजट और बचत दोनों के मामले में नंबर-1 बनाती है.

मारुति सुजुकी डिजायर
जो लोग हैचबैक से ऊपर उठकर एक सेडान कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए डिजायर (Dzire) बेस्ट चॉइस है. यह कार दिखने में प्रीमियम है और इसमें कंफर्ट भी ज्यादा मिलता है. शानदार लुक्स के बावजूद यह 33.73 km/kg का माइलेज देती है, जो साबित करता है कि स्टाइल के साथ बचत भी मुमकिन है.

टाटा पंच iCNG
अगर आपकी प्राथमिकता मजबूती और सेफ्टी है, तो टाटा पंच (Tata Punch) का कोई जवाब नहीं. टाटा की Twin Cylinder Technology की वजह से आपको सीएनजी सिलेंडर के बाद भी डिग्गी में सामान रखने की जगह मिल जाती है. यह कार लगभग 27 km/kg का माइलेज देती है और 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के साथ आती है.

