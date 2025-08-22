ये हैं भारत के सबसे दमदार स्कूटर्स, चलाने में हैं मजेदार और मेंटेनेंस है ना के बराबर

Affordable Scooters: भारत में स्कूटर्स काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और वजह हैं इनका ईजी एक्सेसबल साथ ही महिला या पुरुष दोनों ही इसे मजे से चला सकते हैं. इन्हें चलाना काफी मजेदार होता है. आज हम आपको 2025 में उपलब्ध चार सबसे दमदार स्कूटर्स के बारे में बताए जा रहे हैं. इन्हें चलाना मजेदार है और इनकी मेंटेनेंस भी काफी कम होती है.

होंडा एक्टिवा 6G

इस स्कूटर में ग्राहकों को 109.51cc, सिंगल-सिलेंडर, BS6 इंजन मिल जाता है. इस स्कूटर के माइलेज की बात करें तो ये 50-55 किमी/लीटर है. एक्टिवा भारत भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर है और आपको सड़क पर सैकड़ों की संख्या में ये स्कूटर रफ्तार भरता हुआ दिख जाता है. इसका ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और हल्का डिज़ाइन इसे शहरी और ग्रामीण दोनों रास्तों के लिए आदर्श बनाता है. आपको बता दें कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है और आप अगर इसे खरीदते हैं तो अपने काफी पैसे बचा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कीमत: ₹77,000 (एक्स-शोरूम)

टीवीएस जुपिटर 125

इस स्कूटर में ग्राहकों को 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, BS6 इंजन मिल जाता है. इस इंजन की बदौलत ये स्कूटर बड़े आराम से 50 किमी/लीटर का माइलेज जेनरेट करने में सक्षम है. जुपिटर 125 का डिजाइन और इसके फीचर्स बेहद ही दमदार हैं और एक्टिवा स्कूटर के बाद भारत में इसे सबसे ज्यादा खरीदा जाता है. स्कूटर में बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज, USB चार्जिंग पोर्ट और स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स शामिल हैं. ये स्टाइलिश डिजाइन और स्मूद एक्सपीरियंस ऑफर करता है और इसकी मेंटेनेंस भी काफी कम है.

कीमत: ₹79,000 (एक्स-शोरूम)

टीवीएस एनटॉर्क 125

टीवीएस एनटॉर्क 125 में ग्राहकों को 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, BS6 इंजन दिया जाता है जिसकी बदौलत ये स्कूटर आपको एक नेक्स्ट लेवल राइड एक्सपीरियंस ऑफर करता है. टीवीएस एनटॉर्क 125 का डिजाइन और इसके फीचर्स ही इसकी सबसे बड़ी खासियत हैं. अगर आप इसे खरीदते हैं तो इसमें आपको 45-50 किमी/लीटर का माइलेज मिल जाता है. इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉयस कमांड, और नेविगेशन जैसे हाई-टेक फीचर्स मिल जाते हैं.

कीमत: ₹68,885 (एक्स-शोरूम)