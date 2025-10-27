दुनियाभर में भारत का परचम लहरा रहे ये देसी टू-व्हीलर्स, विदेशी भी हो गए इनके दीवाने

Indian Two-Wheelers: भारत में जिन देसी टू-व्हीलर्स को साधारण माना जाता है, वही अगर आपको फ़ॉरेन ट्रिप के दौरान किसी देश में नजर आ जाएं, तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. भारतीय टू-व्हीलर्स ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी धूम मचा रहे हैं. आज हम आपको ऐसी ही देसी कंपनियों के टू-व्हीलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खरीदने के लिए विदेशियों में भी होड़ मची रहती है.

बजाज ऑटो (Bajaj Auto):

पल्सर (Pulsar): यह भारत में ही नहीं, बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों में भी बहुत पसंद की जाती है. इसकी परफॉर्मेंस और स्टाइल ने इसे ग्लोबल पहचान दिलाई है. बजाज को "The World's Favourite Indian" भी कहा जाता है और यह भारत से सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल निर्यात करने वाली कंपनी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉक्सर (Boxer): यह बाइक भारत से ज़्यादा अफ्रीका और अन्य विकासशील बाज़ारों में अपनी मज़बूती, किफायती दाम और बेहतरीन माइलेज के कारण बहुत लोकप्रिय है.

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield):

क्लासिक 350 (Classic 350) और मेट्योर 350 (Meteor 350): अपनी विंटेज स्टाइलिंग, दमदार इंजन और अद्वितीय थम्पिंग साउंड के कारण दुनिया भर के मोटरसाइकिल प्रेमियों के बीच ये एक कल्ट ब्रांड बन चुका है.

इंटरसेप्टर 650 (Interceptor 650) और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 (Continental GT 650): ये प्रीमियम मॉडल यूके और यूएसए जैसे विकसित बाजारों में भी काफी सराहे जा रहे हैं.

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp):

हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor): अपनी विश्वसनीयता और शानदार माइलेज के कारण, यह न केवल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है, बल्कि इसे नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका सहित अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है.

हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe): कम कीमत और अच्छे माइलेज के लिए यह विदेशी बाजारों में भी अपनी जगह बना चुकी है.

टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company):

टीवीएस अपाचे (TVS Apache) रेंज: अपनी रेसिंग-प्रेरित परफॉर्मेंस और डिज़ाइन के लिए लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में लोकप्रिय है.

स्टार सिटी (Star City): किफायती और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए यह श्रीलंका और कोलंबिया में अच्छी तरह से बिकती है.