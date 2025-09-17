इन 4 कारों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं ग्राहक, जानें इनकी खासियतें
इन 4 कारों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं ग्राहक, जानें इनकी खासियतें

Most Reliable Cars in India: कुछ ऐसी कारें हैं जिनपर ग्राहक आंखें बंद करके भरोसा करते हैं. ये कारें अपनी विश्वसनीयता, कम रखरखाव लागत, मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छा माइलेज देने के लिए जानी जाती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:18 AM IST
Most Reliable Cars in India: भारत में कारों के काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें से ग्राहक अपना पसंदीदा ऑप्शन चुन सकते हैं. हालांकि इनमें से कुछ ऐसी कारें हैं जिनपर ग्राहक आंखें बंद करके भरोसा करते हैं. ये कारें अपनी विश्वसनीयता, कम रखरखाव लागत, मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छा माइलेज देने के लिए जानी जाती हैं. आज हम आपको इन कारों के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं. 

मारुति सुजुकी स्विफ्ट
ये हैचबैक कार 22-25 किमी/लीटर पेट्रोल/CNG माइलेज ऑफर करती है. इस कार का कॉम्पैक्ट साइज इसे और भी ज्यादा खास बनाता है जिसकी वजह से इसे ड्राइव करना बेहद ही आसान हो जाता है. कार में 6 एयरबैग, ABS, ESP जैसे दमदार सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं. इस कार के रखरखाव पर आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है. 

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
ये एक 7-8 सीटर MPV है जो बड़ी फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार मानी जाती है, साथ ही साथ इसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी बेहतरीन माना जाता है. इसका हाइब्रिड ऑप्शन, 20+ किमी/लीटर माइलेज
देता है. कार में 7 एयरबैग, VSC (व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल) जैसे सेफ़्टी फीचर्स मिल जाते हैं. 

हुंडई क्रेटा
ये एक मिड-साइज SUV है जिसका प्रीमियम इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी खासियत है. ये एसयूवी 16-20 किमी/लीटर का माइलेज ऑफर करती है. एसयूवी में टर्बो पेट्रोल/डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है. अगर बात करें सेफ़्टी फीचर्स की तो इसमें ADAS लेवल 2, 6 एयरबैग, 360° कैमरा मिल जाता है. कम्फर्ट के लिए कार में वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स मिल जाते हैं. 

टाटा नेक्सन
भारत में टाटा नेक्सन एक जाना-पहचाना नाम बन गई है. ये एक सब-कॉम्पैक्ट SUV है जो 5-स्टार Global NCAP रेटिंग के साथ आती है. इस एसयूवी के माइलेज की बात कारें तो ये 17-24 किमी/लीटर है. इसमें (पेट्रोल/CNG/EV ऑप्शन) मिल जाता है. एसयूवी में सेफ़्टी के लिए 6 एयरबैग, ESP, हिल होल्ड, TPMS जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Best Selling Cars

