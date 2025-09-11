Moto Morini ने दिवाली से पहले किया तगड़े ऑफर्स का ऐलान, भर-भरके बचत कर पाएंगे ग्राहक
Advertisement
trendingNow12917336
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Moto Morini ने दिवाली से पहले किया तगड़े ऑफर्स का ऐलान, भर-भरके बचत कर पाएंगे ग्राहक

Festive Season Bike Offer: इस ऑफर में पहले ₹5,20,000 (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला मॉडल अब केवल ₹4,29,000 (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moto Morini ने दिवाली से पहले किया तगड़े ऑफर्स का ऐलान, भर-भरके बचत कर पाएंगे ग्राहक

Festive Season Bike Offer: फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने में अब चंद हफ्तों का समय बचा हुआ है और इस मौके को देखते हुए अब मोटो मोरिनी SEIEMMEZZO रेट्रो स्ट्रीट और स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों पर फेस्टिव सीजन स्पेशल ऑफर पेश कर दिया है जिसमें इन्हें भारी बचत के साथ खरीदा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: Triber Facelift: महज 5.7 लाख की 7 सीटर कार, जीएसटी रेट कम होते ही ग्राहकों की हुई मौज

कितनी हैं नई कीमतें 

Add Zee News as a Preferred Source

अपने इटैलियन आर्टवर्क, टाइमलेस डिजाइन और हाइटेक इनीनियरिंग के लिए पॉपुलर SEIEMMEZZO रेंज अब पहले से कहीं सस्ती हो गई है. पहले ₹5,20,000 (एक्स-शोरूम) की कीमत वाले ये मॉडल अब केवल ₹4,29,000 (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध हैं और अब इसे ₹91,000 का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: Maruti Swift के 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिके, दुनियाभर में धड़ल्ले से खरीद रहे हैं ग्राहक

फेस्टिव सीजन का मजा दोगुना करते हुए ग्राहक 21 सितंबर से पहले की गई खरीदारी पर ₹33,000 तक का GST बेनिफिट ले सकते हैं जिससे ये समय SEIEMMEZZO खरीदने के लिए एकदम पेरफेक्ट बन जाता है. किफायतीपन को और बढ़ाने के लिए, मोटो मोरिनी ने स्पेशल फेस्टिव फाइनैन्स ऑफर्स की पेशकश की है जिससे ग्राहकों को बाइक खरीदने में दो बार सोंचना नहीं पड़ेगा.  

यह भी पढ़ें: TATA Nexon EV में अब मिलेगा ADAS, सामने कोई आ जाए तो खुद ही लगा देगी ब्रेक

फाइनैन्स बेनिफिट्स 

इस ऑफर में ग्राहकों को लो-ईएमआई ऑप्शन, आकर्षक ब्याज दरें, 60 महीने तक की ड्यूरेशन, तुरंत अप्रूवल, 95% तक का डेट कवरेज, सैलरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं आदि फायदे दिए जाएंगे. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

bike discount

Trending news

वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
;