Moto Morini ने दिवाली से पहले किया तगड़े ऑफर्स का ऐलान, भर-भरके बचत कर पाएंगे ग्राहक

Festive Season Bike Offer: इस ऑफर में पहले ₹5,20,000 (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला मॉडल अब केवल ₹4,29,000 (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध हैं.
Festive Season Bike Offer: फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने में अब चंद हफ्तों का समय बचा हुआ है और इस मौके को देखते हुए अब मोटो मोरिनी SEIEMMEZZO रेट्रो स्ट्रीट और स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलों पर फेस्टिव सीजन स्पेशल ऑफर पेश कर दिया है जिसमें इन्हें भारी बचत के साथ खरीदा जा सकता है.
कितनी हैं नई कीमतें
अपने इटैलियन आर्टवर्क, टाइमलेस डिजाइन और हाइटेक इनीनियरिंग के लिए पॉपुलर SEIEMMEZZO रेंज अब पहले से कहीं सस्ती हो गई है. पहले ₹5,20,000 (एक्स-शोरूम) की कीमत वाले ये मॉडल अब केवल ₹4,29,000 (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध हैं और अब इसे ₹91,000 का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है.
फेस्टिव सीजन का मजा दोगुना करते हुए ग्राहक 21 सितंबर से पहले की गई खरीदारी पर ₹33,000 तक का GST बेनिफिट ले सकते हैं जिससे ये समय SEIEMMEZZO खरीदने के लिए एकदम पेरफेक्ट बन जाता है. किफायतीपन को और बढ़ाने के लिए, मोटो मोरिनी ने स्पेशल फेस्टिव फाइनैन्स ऑफर्स की पेशकश की है जिससे ग्राहकों को बाइक खरीदने में दो बार सोंचना नहीं पड़ेगा.
फाइनैन्स बेनिफिट्स
इस ऑफर में ग्राहकों को लो-ईएमआई ऑप्शन, आकर्षक ब्याज दरें, 60 महीने तक की ड्यूरेशन, तुरंत अप्रूवल, 95% तक का डेट कवरेज, सैलरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं आदि फायदे दिए जाएंगे.