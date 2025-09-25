TVS NTorq 125 को टक्कर देने आया Motohaus VLF Mobster स्कूटर, डिजाइन देख हो जाएंगे फैन

Motohaus India VLF Mobster: भारत के टू-व्हीलर बाजार में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है. Motohaus India ने अपनी नई स्पोर्ट-स्टाइल स्कूटर VLF Mobster को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹1.30 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो पहले 2500 ग्राहकों के लिए है. यह स्कूटर कंपनी के मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटर Tennis के साथ भारतीय लाइनअप में शामिल होगी. यह कंपनी का भारत में पहला ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) स्कूटर है. इसे CKD (पूरी तरह से बिखरे हुए हिस्सों) के रूप में आयात किया जाएगा और इसका असेंबली कोल्हापुर में होगा.

क्या है खास इस स्कूटर में?

VLF Mobster का डिजाइन काफी बोल्ड और स्पोर्टी है, जो इसे बाकी स्कूटर्स से अलग बनाता है. इसके फ्रंट में ट्विन-हेडलैंप सेटअप है और इसका मस्कुलर लुक इसे एक खास पहचान देता है. इसमें एक चौड़ा, स्ट्रीट बाइक-स्टाइल हैंडलबार और ब्रेक लिवर डिफेंडर भी दिए गए हैं, जो इसके एडवेंचर लुक को और बढ़ाते हैं. कंपनी का दावा है कि इसमें 8-लीटर का फ्यूल टैंक है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है. यह स्कूटर Crimson Override, Glostlight, Ash Circuit और Neon Venom जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध है.

फीचर्स और इंजन

फीचर्स के मामले में भी VLF Mobster किसी से कम नहीं है. इसमें 5-इंच की फुली डिजिटल कलर TFT डिस्प्ले दी गई है, जो मोबाइल स्क्रीन मिररिंग और नेविगेशन को सपोर्ट करती है. इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, और एक लाइव डैशकैम फंक्शन भी है. स्कूटर में कीलेस इग्निशन की सुविधा भी मिलती है.

इंजन की बात करें तो, VLF Mobster में 125cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 12 bhp की पावर और 11.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका 180cc का इंजन ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो 18 bhp की पावर और 15.7 Nm का टॉर्क देता है.