क्या एक जैसी होती हैं SUV और MPV कारें या होता है कोई फर्क? जानें दोनों कैटेगरीज की खासियतें

MPV and SUV Difference: अक्सर लोग बड़ी गाड़ियों को देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके सामने एक SUV कार है, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है और उनके सामने असल में एक MPV होती है. अब समझना ये है कि आखिर इन दोनों कैटेगरीज में फर्क क्या है. देखने में ये दोनों ही कैटेगरीज एक जैसी नजर आ सकती हैं लेकिन असल में इनमें कुछ बड़े अंतर होते हैं. चलिए समझते हैं कि आखिर इनके बीच क्या अंतर हैं.
1. डिजाइन और बनावट का मुख्य अंतर
SUV (Sport Utility Vehicle) को एक 'रफ-एंड-टफ' लुक दिया जाता है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस (जमीन से ऊंचाई) ज्यादा होता है और बोनट काफी ऊंचा और मस्कुलर होता है. वहीं, MPV (Multi Purpose Vehicle) को 'वैन' जैसी बनावट दी जाती है. इनका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा केबिन स्पेस देना होता है, इसलिए इनका डिजाइन थोड़ा लंबा और सपाट होता है.
2. ऑफ-रोडिंग बनाम कंफर्ट
SUV को खराब रास्तों, पहाड़ों और कीचड़ में चलाने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इनमें अक्सर 4x4 या AWD (ऑल व्हील ड्राइव) का विकल्प मिलता है. इसके विपरीत, MPV को हाईवे और शहर की चिकनी सड़कों पर आरामदायक सफर के लिए डिजाइन किया जाता है. MPV का सस्पेंशन नरम होता है ताकि लंबी यात्रा में परिवार को थकान न हो.
3. सीटिंग कैपेसिटी और स्पेस
MPV का असली मकसद ही 'ज्यादा लोग' होता है. इसमें तीसरी पंक्ति (3rd Row) में भी अच्छी जगह मिलती है और सीटें काफी आरामदायक होती हैं (जैसे मारुति अर्टिगा या टोयोटा इनोवा). SUV में भी 7 सीटें हो सकती हैं, लेकिन अक्सर उनकी तीसरी पंक्ति में जगह कम होती है और वहां केवल बच्चे ही आराम से बैठ पाते हैं.
4. इंजन पावर और परफॉरमेंस
SUV में आमतौर पर ज्यादा पावरफुल इंजन दिया जाता है ताकि वह भारी सामान खीच सके और मुश्किल रास्तों पर चढ़ सके. इनका टॉर्क ज्यादा होता है. MPV का इंजन माइलेज और स्मूदनेस पर केंद्रित होता है. MPV को इस तरह ट्यून किया जाता है कि पूरी तरह लोड होने के बाद भी वह कम ईंधन में अच्छी दूरी तय कर सके.
5. सेफ़्टी और यूज
SUV को उसकी मजबूती और ऊंचे कद के कारण लोग 'स्टेटस सिंबल' और सुरक्षा के लिहाज से पसंद करते हैं. वहीं MPV को 'प्रैक्टिकल' गाड़ी माना जाता है, जिसमे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह (बूट स्पेस) और लो-फ्लोर होता है जिससे बुजुर्गो को चढ़ने-उतरने में आसानी होती है.