3 करोड़ की SUV खुद ड्राइव करके धोनी ने विराट को किया ड्रॉप, लोग जमकर कर रहे तारीफ

MS dhoni drives virat kohli: जब भारतीय क्रिकेट की बात आती है, तो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली दो ऐसे नाम हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं. धोनी के संन्यास के बाद, कोहली और उन्हें बहुत कम ही एक साथ देखा जाता है. हालांकि, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी ODI सीरीज से पहले, कोहली को रांची में धोनी के घर पर उनसे मिलते हुए देखा गया. इस मुलाकात के बाद जो हुआ वह यह था कि धोनी खुद अपनी रेंज रोवर चलाते हुए दिखाई दिए, जिसमें कोहली सामने की सीट पर बैठे थे, जब वे धोनी के घर से निकल रहे थे.

विराट कोहली पहुंचे धोनी के घर

विराट कोहली को, ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में मौजूद अपने घर पर एक फैमिली डिनर के लिए इनवाइट किया था. कोहली के धोनी के घर पहुंचने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसे एक्स पेज पर शेयर किया जा रहा है. इस छोटी क्लिप में, पहले धोनी के घर के एंट्री गेट पर विराट एंट्री करते हुए साफ़ दिखाई देते हैं.

इसके बाद, विराट कोहली को MS धोनी की रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB की पिछली बाएँ यात्री सीट पर बैठे हुए देखा गया, जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा है. इस लग्जरी गाड़ी में "0001" का VIP रजिस्ट्रेशन नंबर है. क्लिप में फिर एक और पुलिस वाहन को रेंज रोवर का पीछा करते हुए और धोनी के घर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है.

धोनी ने विराट कोहली को खुद उनकी होटल तक पहुंचाया

इस मुलाकात के बाद, वही पुलिस वाहन और धोनी की रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB उनके निवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए. हालांकि, इस बार, ड्राइवर के बजाय, MS धोनी खुद अपनी SUV के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे थे, और विराट कोहली उनके बगल में बैठे थे. पुलिस वाहनों ने ट्रैफिक साफ़ किया, और धोनी ने खुद कोहली को उनकी होटल तक छोड़ने के लिए गाड़ी चलाई.

धोनी की रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB

MS धोनी ने इस साल मार्च में अपनी रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB की डिलीवरी ली थी, जिसकी कीमत रांची में लगभग ₹2.93 करोड़ (ऑन-रोड) है. उन्हें ज़्यादातर एक ड्राइवर के साथ देखा जाता है जो इस लग्जरी SUV को चला रहा होता है और वह सामने की यात्री सीट पर बैठे होते हैं. धोनी की रेंज रोवर 13.1-इंच टच डिस्प्ले जैसे फीचर्स से भरी हुई है, जिसमें पिवी प्रो (Pivi Pro) सॉफ्टवेयर है. इसमें 35 स्पीकरों वाला 1,600W मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम भी है.