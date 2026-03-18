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2037 तक चलेंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें, पूरी तरह बदल जाएगा MSRTC का फ्लीट

MSRTC Electric Buses: सरकार की योजना केवल बसों तक सीमित नहीं है. राज्य का लक्ष्य 2037 तक पूरे महाराष्ट्र को एक 'ईवी हब' में बदलने का है जिससे प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा. इस योजना में न केवल सरकारी बसें, बल्कि प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों को भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:48 AM IST
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2037 तक चलेंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें, पूरी तरह बदल जाएगा MSRTC का फ्लीट

MSRTC Electric Buses: महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को हाईटेक और पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए एक बड़ा विजन पेश किया है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की सभी बसों को साल 2037 तक इलेक्ट्रिक बसों में बदल दिया जाएगा. मौजूदा समय में निगम के पास लगभग 22,000 बसें हैं, जिनमें से 800 पहले से ही इलेक्ट्रिक हैं.

2037 तक सिर्फ चलेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का राज 
सरकार की योजना केवल बसों तक सीमित नहीं है. राज्य का लक्ष्य 2037 तक पूरे महाराष्ट्र को एक 'ईवी हब' में बदलने का है जिससे प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा. इस योजना में न केवल सरकारी बसें, बल्कि प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों को भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 

ईवी मालिकों के लिए टोल-फ्री सफर
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'ईवी नीति 2025' के तहत बड़े प्रोत्साहनों की घोषणा की है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को महाराष्ट्र के प्रमुख मार्गों जैसे अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग पर टोल से मुक्ति दी जाएगी. 

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हर 25 किमी पर चार्जिंग की सुविधा
इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता 'रेंज' और चार्जिंग स्टेशन की कमी को लेकर होती है. इसे दूर करने के लिए सरकार राज्य के हर राजमार्ग पर प्रति 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन विकसित कर रही है. शहरों और हाईवे पर इस नेटवर्क के तेजी से चार्जिंग स्टेशन बढ़ने से चालकों को बीच रास्ते में बैटरी खत्म होने का डर नहीं रहेगा.

सरकारी सब्सिडी 
ई-वाहनों के दाम कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ग्राहकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन भी दे रही है. इसके अलावा, ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट को अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार की इस जद्दो-झड़ का फायदा महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा और पर्यावरण का संरक्षण तो होगा ही साथ ही फ्यूल की बढ़ती कीमतों में कमी भी लाई जा सकती है.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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