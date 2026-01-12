Muddyfox की भारत में एंट्री, बाइक लवर्स को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा

Muddyfox Enters in India: ब्रिटिश साइकिलिंग ब्रांड Muddyfox जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में उतर चुका है. 1980 में स्टैब्लिश यह ब्रांड यूके और यूरोप में माउंटेन बाइकिंग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जाना जाता है. एक समय यूके के 50% बाजार पर कब्जा रखने वाला यह ब्रांड अब अपनी ग्लोबल स्पेशैलिटी के साथ भारतीय साइकिलिंग लवर्स को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है.

भारत में अपने विस्तार के लिए मडीफॉक्स ने अनंता वेंचर्स को अपना एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया है. अनंता वेंचर्स के पास पहले से ही 'रोम' और 'काइलॉन' जैसे सफल घरेलू ब्रांड्स और एक व्यापक डीलर नेटवर्क मौजूद है. यह साझेदारी मडीफॉक्स को भारतीय बाजार की गहरी समझ विकसित करने और स्थानीय उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पादों को पेश करने में मदद करेगी.

प्रोडक्ट्स

प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने पहले चरण में 18 एसकेयू (SKUs) लॉन्च किए हैं. इस पोर्टफोलियो में माउंटेन बाइक्स (MTB), हाइब्रिड साइकिलें, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष मॉडल शामिल हैं. मडीफॉक्स का लक्ष्य हर आयु वर्ग और सेगमेंट की जरूरतों को पूरा करना है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे बाजार की मांग के आधार पर लगातार नए मॉडल और साइकिलिंग एक्सेसरीज की एक बड़ी रेंज भी पेश करते रहेंगे.

मडीफॉक्स की भारत में एंट्री

मडीफॉक्स की भारत में एंट्री उन ग्राहकों के लिए एक बड़ा अवसर है जो हाई क्वालिटी और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली बाइक्स की तलाश में हैं. कंपनी अपने प्रसिद्ध 'यूरोपीय फ्लेवर' और मजबूत इंजीनियरिंग को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाएगी. यह ब्रांड भारत में न केवल परिवहन का साधन, बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल और रोमांचक राइडिंग संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा.