बड़ी खुशखबरी! इस एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसे लोगों को मिलेगा ₹5.16 करोड़ का टोल रिफंड

Toll refund process for traffic jam: मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल इस महीने की शुरुआत में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर लगे भीषण ट्रैफिक जाम में हजारों लोग फंस गए थे जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब अधिकारियों ने फैसला समस्या से जूझने वाले वाहन चालकों से वसूला गया टोल टैक्स वापस कर दिया जाएगा, जिसकी कुल राशि लगभग ₹5.16 करोड़ है.
एक लाख से अधिक वाहन मालिकों को फायदा
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के अधिकारियों ने ये सराहनीय फैसला लिया है जिसके बाद इस जाम में फंसे एक लाख से अधिक वाहन मालिकों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है. ये उन लोगों के लिए एक बड़ा फैसला है जिन्होंने घंटों तक सड़क पर फंसकर परेशानी झेली थी.
33 घंटे के लिए थम गया था ट्रैफिक
ये पूरा विवाद 3 फरवरी को शुरू हुआ था, जब एक्सप्रेसवे के खोपोली खंड के पास एक गैस टैंकर पलट गया था. इस हादसे की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह थम गया और करीब 33 घंटों तक लंबा जाम लगा रहा. गाड़ियों की लाइन लग गई और लोगों को घंटों तक खाए-पिए बगैर जाम में फंसे रहना पड़ा.
FASTag से ऑटोमैटिक डिडक्शन था कारण
हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों ने टोल डिडक्शन रोकने का फैसला लेना पड़ा. लेकिन समस्या तब आई जब टोल प्लाजा पूरी तरह खुलने से पहले ही कई गाड़ियों के FASTag अकाउंट से पैसे अपने आप कट गए. ये सिस्टम ऑटोमैटिक था, इसलिए निर्देश मिलने के बावजूद कई ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गए, जिससे यात्रियों में काफी नाराजगी थी.
सीधे FASTag अकाउंट में आएगा पैसा
राहत की बात यह है कि रिफंड पाने के लिए वाहन मालिकों को कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि रिफंड का अमाउंट अगले कुछ दिनों में सीधे प्रभावित वाहन चालकों के FASTag अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा.
तकनीकी चूक को किया जा रहा रिव्यू
अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि टोल कलेक्शन रोकने के निर्देश के बावजूद जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुए, उन्हें रिव्यू किया जा रहा है. सिस्टम की इस गलती को सुधारने और प्रभावितों की पहचान करने का काम तेजी से चल रहा है.