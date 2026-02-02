लंबे सफर को मजेदार बना देंगी ये 4 कार एक्सेसरीज, कार खरीदते ही तुरंत परचेज करें इन्हें

Advertisement
Car Tips and tricks: कुछ कार एक्सेसरीज ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी गाड़ी में रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आप अपनी ड्राइव के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:52 PM IST
Car Tips and tricks: लंबे सफर पर निकलते समय गाड़ी की कंडीशन के साथ-साथ सही एक्सेसरीज का होना भी बहुत जरूरी है. ये छोटी-छोटी चीजें न केवल आपकी यात्रा को आरामदायक बनाती हैं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में बड़े काम आती हैं. यहां उन 5 एक्सेसरीज के बारे में बताया गया है जो आपकी कार में जरूर होनी चाहिए:

1. हाई-स्पीड मल्टी-पोर्ट कार चार्जर
आज के डिजिटल युग में फोन का डिस्चार्ज होना किसी सिरदर्द से कम नहीं है, खासकर तब जब आप नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हों. अपनी कार में एक मल्टी-पोर्ट फास्ट चार्जर जरूर रखें. इससे न केवल ड्राइवर बल्कि गाड़ी में बैठे अन्य सदस्य भी एक साथ अपने फोन, टैबलेट या पावर बैंक चार्ज कर सकेंगे. यह सुनिश्चित करता है कि मनोरंजन और कनेक्टिविटी में कोई बाधा न आए.

2. टायर इन्फ्लेटर और प्रेशर गेज
हाइवे पर चलते समय टायर पंचर होना या हवा कम होना एक आम समस्या है. एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर आपको बीच रास्ते में फंसने से बचा सकता है. इसे कार के 12V सॉकेट से कनेक्ट करके आप चंद मिनटों में टायर में हवा भर सकते हैं. इसके साथ ही एक डिजिटल प्रेशर गेज रखने से आप समय-समय पर हवा का सही दबाव चेक कर सकते हैं, जिससे गाड़ी का माइलेज और सुरक्षा दोनों बेहतर रहते हैं.

3. डैशबोर्ड कैमरा 
लंबी यात्राओं और अनजान रास्तों पर डैशकैम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह सड़क पर होने वाली हर हलचल को रिकॉर्ड करता है, जो दुर्घटना या पुलिस चेकिंग के समय ठोस सबूत के तौर पर काम आता है. आजकल कई डैशकैम रात में भी बेहतरीन रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे आपकी नाइट ड्राइविंग भी सुरक्षित हो जाती है और आप अपनी यात्रा के खूबसूरत नजारों को भी वीडियो के रूप में संजो सकते हैं.

4. एर्गोनोमिक नेक और बैक रेस्ट
कार की सीट चाहे कितनी भी आरामदायक हो, लगातार 4-5 घंटे ड्राइविंग करने से गर्दन और पीठ में दर्द होना स्वाभाविक है. अपनी सीट पर अच्छे क्वालिटी के मेमोरी फोम वाले नेक और बैक कुशन का इस्तेमाल करें. यह आपके शरीर के पोस्चर को सही रखते हैं और थकान को कम करते हैं. आरामदायक सफर से आप अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद भी खुद को तरोताजा महसूस करेंगे.

5. पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर और डस्टबिन
सफर के दौरान अक्सर हम गाड़ी में ही स्नैक्स या ड्रिंक्स लेते हैं, जिससे कार के अंदर गंदगी फैल जाती है. एक छोटा पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर बिस्कुट के चूरे और धूल को साफ करने में मदद करता है. इसके साथ ही एक छोटा कार डस्टबिन रखने से कचरा इधर-उधर नहीं फैलता. गाड़ी के अंदर सफाई रहने से माहौल खुशनुमा बना रहता है और बदबू की समस्या भी नहीं होती.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

