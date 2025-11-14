MV Agusta Brutale Serie Oro हुई लॉन्च, पूरी दुनिया में मिलेंगे सिर्फ 300 यूनिट्स

MV Agusta: इटली की प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल निर्माता MV Agusta ने EICMA 2025 में अपनी सीमित संस्करण (Limited Edition) Brutale Serie Oro (ब्रूटेल सीरी ओरों) को लॉन्च कर दिया है, जो अब बाइक प्रेमियों के लिए किसी कलेक्टर आइटम से कम नहीं है. कंपनी ने ऐलान किया है कि इस मशीन को पूरी दुनिया में सिर्फ 300 यूनिट तक सीमित रखा जाएगा.

इस एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल की कीमत यूनाइटेड किंगडम (UK) में 23,900 पाउंड तय की गई है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग ₹27.87 लाख के आसपास बैठती है. अपनी भारी कीमत को सही ठहराते हुए, MV Agusta का दावा है कि यह 'सीरी ओरों' 95 प्रतिशत तक बिल्कुल नई है और इसे Brutale 800 और 1000 सीरीज़ के बीच की दूरी को पाटने के लिए बनाया गया है, हालांकि यह फिलहाल एक सीमित संस्करण के रूप में ही उपलब्ध होगी.

इस नई 'सीरी ओरों' में क्या बदला है?Brutale Serie Oro, ब्रांड के नए 950 EVO इंजन पर आधारित है. यह इंजन Enduro Veloce यूनिट का एक विकसित रूप है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

शक्तिशाली इंजन: इसमें 931 cc का तीन-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 11,200 rpm पर 145 bhp की पावर और 8,400 rpz पर 106 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है.टॉर्क की खासियत: सबसे खास बात यह है कि कंपनी का दावा है कि इस टॉर्क का 85 प्रतिशत हिस्सा मात्र 3,500 rpm पर ही उपलब्ध हो जाता है, जो इसे शानदार शुरुआती पिकअप और राइडिंग अनुभव देता है.

ट्रांसमिशन: पावर को एक नए स्लिपर और टॉर्क असिस्ट क्लच (Torque Assist Clutch) के साथ काम करने वाले ट्रांसमिशन के माध्यम से पहिये तक भेजा जाता है. साथ ही, इसमें पहले से बेहतर क्विकशिफ्टर भी दिया गया है.

राइडिंग और हैंडलिंग कितनी बेहतर हुई है?

MV Agusta ने 'सीरी ओरों' में बेहतरीन हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए चेसिस और सस्पेंशन में भी सुधार किए हैं.फ्रेम: फ्रेम की मिश्रित संरचना, जिसमें ट्यूबलर ट्रेलिस (जालीदार फ्रेम) और एल्युमीनियम साइड प्लेट्स शामिल हैं, को बनाए रखा गया है.

हैंडलिंग सुधार: स्टीयरिंग एंगल को एक डिग्री बढ़ाया गया है और इसकी लचीलेपन (फ्लेक्सिबिलिटी) को बढ़ाया गया है, जिससे हैंडलिंग बेहतर हो गई है.सस्पेंशन: सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म को 30 \text{ mm} तक लंबा किया गया है. सस्पेंशन के लिए ओहलिन (Ohlins) कंपनी के प्रीमियम घटक दिए गए हैं, जिनमें फ्रंट में NIX 30 फोर्क और रियर में TTX 36 मोनोशॉक शामिल हैं.

ब्रेकिंग: ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320 mm डिस्क के साथ ब्रेम्बो हाइप्योर (Brembo Hypure) कैलिपर्स और रियर में 265 डिस्क के साथ ब्रेम्बो डबल-पिस्टन कैलिपर्स दिए गए हैं.

क्या है इसमें नया टेक्नोलॉजी पैकेज?

मोटरसाइकिल में 17 इंच के फोर्ज्ड व्हील्स लगाए गए हैं और राइडर की सुरक्षा के लिए, तीन एडजस्टेबल स्तरों के साथ एक अपडेटेड कॉर्नरिंग ABS दिया गया है.

डिस्प्ले: अपडेटेड 5 इंच का TFT डिस्प्ले अब कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन प्रदान करता है.

राइडिंग मोड्स: राइडर के पास पाँच कस्टमाइज़ेबल राइडिंग मोड्स (Rain, Urban, Sport, Race, और Custom) चुनने का विकल्प है.

कस्टमाइजेशन: राइडर अपनी पसंद के अनुसार कॉर्नरिंग ABS मोड्स, ट्रैक्शन लेवल्स और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को एडजस्ट कर सकता है.