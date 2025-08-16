करोड़ों का ऑफर ठुकराकर इस शख्स ने संभाला नेहरू का 'शाही शौक', आज भी सड़क पर दौड़ती है ये लग्जरी विंटेज कार

Chevrolet Master Deluxe: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी राजनीतिक सोच और अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते थे, आज हम उनकी गाड़ी के बारे में जानेंगे जिसका नाम शेवरले मास्टर डीलक्स था, जो इनके रुतबे की पहचान मानी जाती थी.
Trending Photos
Nehru luxury car: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनको लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक था, आज हम आपको इनकी लग्जरी कार शेवरले मास्टर डीलक्स के बारे में बताएंगे जिसको आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चलाना पसंद किया करते थें, ये कार आज भी सही सलामत है, इस कार पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट कार भी कहा जाता था, आज हम इस कार की पूरी डीटेल के बारे में बताएंगे.
आज हम जिस कार की बात कर रहे हैं ये विंटेज कार केरल के टीके राजेश के पास है, कार मालिक राजेश का कहना है कि इस कार को खरीदने के लिए करोड़ों का ऑफर दे चुकें हैं पर राजेश ने इस कार को बेचने से साफ इंकार कर दिया क्योंकि ये कार राजेश के लिए इतिहास और गौरव की निशानी है, ये कार आज भी उनके गैराज में रखी हुई है.
सड़क पर आज भी दौड़ती है ये कार
यह कार आज भी सड़क पर दौड़ने लायक है, लेकिन इसका ईंधन खर्च काफी अधिक होने के कारण इसे रोजाना इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं माना जाता, दिलचस्प बात ये है कि यही वही कार है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केरल के मालमपुझा बांध का दौरा किया था.
डिजाइन
इस कार का रंग हल्का जंग लगे पीले शेड में है, जो इसे विंटेज लुक देता है, इसके पहियों में लगे रीम पर सफेद और वाले लाल टायर लगे हैं और A-पिलर से लेकर पीछे तक एक पतली लाल पट्टी बनी हुई है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, दोनों ओर चढ़ने-उतरने के लिए फुटबोर्ड दिए गए हैं, साथ ही चौड़े फेंडर इसका क्लासिक अंदाज दिखाने का काम करता है, अंदर की बात करें तो, फ्रंट डैशबोर्ड आकार में इतना छोटा है कि यह पुरानी हिंदुस्तान एंबेसडर से भी कॉम्पैक्ट लगता है, हालांकि, पीछे बैठने वालों के लिए लेग स्पेस काफी ज्यादा है, इसमें लंबी और साइड रियर बेंच सीट लगी हुई है,
इंजन
शेवरले मास्टर डीलक्स के इंजन की बात करें तो इसमें छह-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो 85 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करने का काम करता है. साथ ही इसमें सिंगल डाउन-ड्राफ्ट कार्बोरेटर है, इंजन को फ्लोर गियर शिफ्ट वाले तीन-स्पीड मैनुअल सिंक्रो-मेश गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.,उस समय के लिए कॉलम शिफ्ट भी एक ऑप्शन था.