इस दिवाली घर ले आएं रेट्रो डिजाइन वाली ये पावरफुल बाइक्स, सड़क पर पीछे मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
इस दिवाली घर ले आएं रेट्रो डिजाइन वाली ये पावरफुल बाइक्स, सड़क पर पीछे मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

Neo Retro Style Bikes: हम आपके लिए भारत में मौजूद कुछ बेहतरीन नियो रेट्रो डिजाइन वाली मोटरसाइकिल के ऑप्शन लेकर आए हैं जो आपके लिए परफेक्ट साबित होंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:37 AM IST
इस दिवाली घर ले आएं रेट्रो डिजाइन वाली ये पावरफुल बाइक्स, सड़क पर पीछे मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

Neo Retro Style Bikes: अगर आप इस दिवाली अपनी पुरानी बाइक को बेचकर एक दमदार नियो रेट्रो बाइक खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको विंटेज बाइक चलाने वाला फ़ील भी आए साथ ही हाइटेक फीचर्स भी मिले तो, आज हम आपके लिए भारत में मौजूद कुछ बेहतरीन नियो रेट्रो डिजाइन वाली मोटरसाइकिल के ऑप्शन लेकर आए हैं जो आपके लिए परफेक्ट साबित होंगे. 

होंडा H’ness CB350: रेट्रो डिजाइन वाली ये हाइटेक बाइक ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है. ये एक क्लासिक बाइक है जो दमदार नियो रेट्रो बाइक्स में से एक है. इसमें डुअल-चैनल ABS (स्टैंडर्ड), डिस्क ब्रेक (आगे और पीछे), असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच, स्मार्टफ़ोन वॉइस कंट्रोल और होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) जैसे फ़ीचर्स हैं. इस बाइक में 348.36cc का एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 20.78 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क देता है.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350: क्लासिक 350 भारत में एक बड़ी लोकप्रियता रखती है. क्लासिक 350 में एक क्लासिक डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है और इसे आधुनिक J-सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. इसमें Meteor 350 वाला इंजन लगा है, जो 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क देता है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350: हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की सबसे किफायती बाइक है, जो इसे एक एंट्री-लेवल बाइक बनाती है. इसमें नियो-रेट्रो डिज़ाइन, एलईडी हेडलाइट, सिंगल-पीस सीट, टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक और पीछे की तरफ एक छोटा फेंडर है. इसमें 349.34 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन (जे-सीरीज़) है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

जावा 42: जावा 42 एक और नियो रेट्रो बाइक है, जिसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 और हंटर 350, और होंडा की CB350 RS और H'ness CB350 से है. जावा 42 को कुछ महीने पहले कई महत्वपूर्ण अपडेट मिले थे। इन अपडेट में बेहतर NVH लेवल, इंजन रिफाइनमेंट, कुशल हीट मैनेजमेंट और संशोधित सस्पेंशन ट्यूनिंग (कम्प्रेशन और रिबाउंड डंपिंग) शामिल हैं.

डबल-क्रैडल फ्रेम पर तैयार, इस बाइक में 294.7cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन (J-पैंथर) है, जो 27 bhp और 26.84 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है. पावर छह-स्पीड ट्रांसमिशन यूनिट के माध्यम से पिछले पहिये तक भेजी जाती है.

टीवीएस रोनिन: टीवीएस रोनिन को नियो-रेट्रो सेगमेंट में एक साहसिक कदम के रूप में पेश किया गया है, जो विंटेज डिज़ाइन संकेतों को आधुनिक बहुमुखी प्रतिभा के साथ मिलाता है. इस श्रेणी में टीवीएस की पहली मोटरसाइकिल के रूप में लॉन्च की गई इस मोटरसाइकिल में गोल एलईडी हेडलैम्प, न्यूनतम बॉडीवर्क और एक नक्काशीदार ईंधन टैंक है, जो इसे स्क्रैम्बलर से प्रेरित लुक देते हैं, जबकि इसमें रोजमर्रा की व्यावहारिकता भी बरकरार है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Diwali Bike Options

