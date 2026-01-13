Advertisement
trendingNow13072879
Hindi NewsऑटोमोबाइलTata Punch Facelift Launched: पंच फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, जानें इसके हर वेरिएंट की कीमत और खासियत

Tata Punch Facelift Launched: पंच फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, जानें इसके हर वेरिएंट की कीमत और खासियत

Tata Punch Facelift Launched At Rs 5.59 Lakh: 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट का लुक अब काफी हद तक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन (Punch.ev) जैसा हो गया है. इसमें कनेक्टेड LED DRLs, अपडेटेड LED हेडलैंप क्लस्टर और बिल्कुल नया फ्रंट बंपर दिया गया है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata Punch Facelift Launched: पंच फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, जानें इसके हर वेरिएंट की कीमत और खासियत

Tata Punch Facelift Launched: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे लोकप्रिय माइक्रो-SUV, Tata Punch का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है. यह इस SUV का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹5.59 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इसकी बुकिंग आज से ही शुरू कर दी है, जिससे ग्राहकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

1. फ्रेश डिजाइन और बोल्ड एक्सटीरियर
2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट का लुक अब काफी हद तक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन (Punch.ev) जैसा हो गया है. इसमें कनेक्टेड LED DRLs, अपडेटेड LED हेडलैंप क्लस्टर और बिल्कुल नया फ्रंट बंपर दिया गया है. कार की साइड प्रोफाइल में नए 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को निखारते हैं, जबकि पीछे की तरफ नए ग्राफिक्स वाली LED टेललाइट्स इसे आधुनिक अहसास देती हैं.

2. प्रीमियम केबिन और हाई-टेक फीचर्स
केबिन के भीतर टाटा ने लग्जरी और तकनीक का बेहतरीन तालमेल बिठाया है. अब इसमें 26.03 सेमी (10.25 इंच) का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM और टाटा की एडवांस्ड iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में सबसे आधुनिक बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. वेरिएंट्स और उनकी कीमतें (एक्स-शोरूम)
टाटा ने अपनी वेरिएंट लाइनअप को अपडेट करते हुए इसे 6 मुख्य ट्रिम्स में पेश किया है. ग्राहकों के लिए पेट्रोल और CNG दोनों ही विकल्पों में शानदार रेंज उपलब्ध है:

नई टाटा पंच के बेस वेरिएंट Smart की शुरुआती कीमत पेट्रोल मैनुअल (MT) के लिए ₹5.59 लाख और iCNG वेरिएंट के लिए ₹6.69 लाख रखी गई है. इसके बाद Pure वेरिएंट आता है, जिसकी कीमत पेट्रोल के लिए ₹6.49 लाख और CNG के लिए ₹7.49 लाख है, जबकि इसी के अपडेटेड Pure+ वेरिएंट की पेट्रोल कीमत ₹6.99 लाख और CNG कीमत ₹7.99 लाख तय की गई है.

मध्यम बजट के ग्राहकों के लिए Adventure वेरिएंट पेट्रोल MT में ₹7.59 लाख और CNG MT में ₹8.59 लाख में उपलब्ध है. वहीं, प्रीमियम फीचर्स से लैस Accomplished वेरिएंट की कीमत पेट्रोल के लिए ₹8.29 लाख और CNG के लिए ₹9.29 लाख रखी गई है. लाइनअप का सबसे टॉप वेरिएंट Accomplished + S है, जो विशेष रूप से पेट्रोल मैनुअल में ₹8.99 लाख की कीमत पर आता है (यह वेरिएंट फिलहाल CNG विकल्प में उपलब्ध नहीं है).

4. दमदार इंजन और परफॉर्मेंस
इंजन के मोर्चे पर बड़ा बदलाव करते हुए टाटा ने इसमें 1.2-लीटर i-Turbo पेट्रोल इंजन का विकल्प भी जोड़ा है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा, भरोसेमंद 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला iCNG वेरिएंट भी उपलब्ध है. खास बात यह है कि अब CNG में भी AMT (ऑटोमैटिक) का विकल्प दिया गया है, जो शहरी ट्रैफिक में ड्राइविंग को बेहद आसान बनाता है.

5. सेफ्टी: 5-स्टार सुरक्षा का भरोसा
टाटा पंच अपनी मजबूती के लिए पहले ही प्रसिद् है, लेकिन अब सेफ्टी स्टैंडर्ड् को और ऊपर ले जाया गया है. नए मॉडल में 6 एयरबैग्स को सभी वेरिएंट्स मे स्टैंडर्ड (अनिवार्य) कर दिया गया है. इसके अलावा, टॉप मॉडल में 360-डिग्री HD कैमरा, ब्लाइड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कट्रोल (ESC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित माइक्रो-एसयूवी बनाए रखते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

new 2026 tata punch facelift

Trending news

क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख