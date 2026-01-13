Bajaj Chetak E Scooter Launch: बजाज नया चेतक ई-स्कूटर कल करेगा लॉन्च; जानें क्या हो सकते हैं फीचर्स और दाम

New Bajaj Chetak Launch Date: बजाज चेतक पहले से ही अपने मजबूत बॉडी, क्लासिक लुक और भरोसेमंद ब्रांड के लिए जाना जाता है. अब कंपनी इसी नाम के साथ एक नया, बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी की ओर आ सकें. बजाज ऑटो 14 जनवरी 2026 को अपने नए चेतक EV वेरिएंट से पर्दा उठाने वाली है. कंपनी का मकसद इस बार प्रीमियम सेगमेंट से बाहर निकलकर आम ग्राहकों तक पहुंच बनाना है. यह नया वेरिएंट मौजूदा चेतक मॉडल्स से नीचे रखा जाएगा.

क्यों खास है यह नया वेरिएंट

अब तक चेतक को एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर माना जाता रहा था, लेकिन उसकी ज्यादा कीमत की वजह से कई लोग उसे नहीं खरीद पाए. नया वेरिएंट इसी कमी को दूर करने की कोशिश की गई है. इससे छात्र, नौकरीपेशा लोग और छोटे परिवार आसानी से इसे खरीद सकते हैं.

कीमत कितनी हो सकती है

कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमत नहीं बताई है. ऐसा माना जा रहा है कि नए चेतक EV की एक्स-शोरूम कीमत करीब 80 हजार से 90 हजार रुपये के बीच हो सकती है. फिलहाल बाजार में मौजूद चेतक मॉडल्स की कीमत लगभग 99,500 रुपये से 1.22 लाख रुपये तक है. ऐसे में यह नया मॉडल ज्यादा किफायती साबित हो सकता है.

डिजाइन में क्या बदलेगा

नए चेतक EV में कंपनी इसकी पहचान को बरकरार रखने वाली है. इसका रेट्रो स्टाइल और मेटल बॉडी पहले जैसी ही रह सकती है. हालांकि कुछ छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जैसे पीछे की तरफ नया सिंगल एलईडी टेललाइट और इंडिकेटर्स की नई पोजीशन. ऐसा कहा जा रहा है कि बॉडी के कुछ हिस्से हल्के हो सकते हैं. जिससे स्कूटर का वजन कम होगा और चलाने में ज्यादा आराम मिलेगा.

फीचर्स और हार्डवेयर

कीमत कम रखने के लिए इस वेरिएंट में फीचर्स को भी थोड़ा सिंपल किया जा सकता है. इसमें बेसिक एलसीडी मीटर, साधारण स्विच और कम स्मार्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है. मैकेनिकल तौर पर इसमें हब मोटर दी जा सकती है. वहीं महंगे वेरिएंट्स में मिड-माउंटेड मोटर आती है. सस्पेंशन में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर मिलने की संभावना है.

बैटरी और रेंज से क्या उम्मीद

बजाज ने अभी बैटरी की पूरी जानकारी नहीं दी है. ऐसा माना जा रहा है कि नया चेतक EV असल इस्तेमाल में करीब 80 से 90 किलोमीटर तक की रेंज देगा. यह दूरी रोज ऑफिस जाने, बाजार आने-जाने और शहर के छोटे सफर के लिए काफी मानी जाती है. अब लॉन्च के बाद इसकी पूरी जानकारी और असली कीमत सामने आ पाएगी.

