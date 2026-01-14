Advertisement
trendingNow13074254
Hindi NewsऑटोमोबाइलNew Bajaj Chetak Launch: चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 91,399 हजार में हुआ लॉन्च, मेटल बॉडी के साथ मिलेंगी ये खासियतें

New Bajaj Chetak Launch: चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 91,399 हजार में हुआ लॉन्च, मेटल बॉडी के साथ मिलेंगी ये खासियतें

New Bajaj Chetak Launch: बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसकी मेटल बॉडी और इसके तगड़े डिजाइन एलीमेंट्स और दमदार फीचर्स. आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों 113 किलोमीटर रेंज मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें ग्राहकों को 80 परसेंट चार्जिंग सिर्फ 2 घंटे में मिल जाती है जिससे इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है.  

Reported By:  Vineet Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New Bajaj Chetak Launch: चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 91,399 हजार में हुआ लॉन्च, मेटल बॉडी के साथ मिलेंगी ये खासियतें
LIVE Blog

New Bajaj Chetak Launched: पिछले 5 वर्षों में चेतक सबसे अधिक बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक रहा है, जिसने 2021 में लॉन्च होने के बाद से लगभग 2.80 लाख यूनिट्स बेची हैं. वर्तमान में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में इसकी 21 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है. बजाज ऑटो ने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक नया संस्करण लॉन्च किया है.

इसे चेतक C25 01 नाम दिया गया है और इसकी कीमत ₹91,399 (एक्स-शोरूम) है, जो इसे चेतक श्रृंखला का सबसे किफायती मॉडल बनाती है. नए चेतक C25 01 की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि स्कूटर की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी. चेतक के नवीनतम संस्करण में स्टाइल, फीचर्स और फंक्शनल अपडेट किए गए हैं.

बजाज चेतक C25 01: स्टाइल और फीचर्स
नए बजाज चेतक में स्टाइलिंग में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. टेललाइट असेंबली में पुराने मॉडल के स्प्लिट सेटअप की जगह एक नई हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड यूनिट लगाई गई है. इसमें एक नया डिज़ाइन किया गया सीट भी है जो पहले से अधिक सपाट है और इसकी लंबाई 650 मिमी और ऊंचाई 763 मिमी है. हेडलाइट में पहले की तरह ही प्रतिष्ठित घोड़े की नाल के आकार का क्लस्टर है जिसके चारों ओर इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, फ्रंट एप्रन पैनल को पूरी तरह से बदल दिया गया है. टर्न इंडिकेटर्स को एप्रन से हटाकर हैंडलबार पर लगा दिया गया है. रेट्रो स्टाइल को बरकरार रखा गया है, हालांकि इसमें कुछ मामूली बदलाव और अधिक मजबूत बॉडीवर्क शामिल हैं, जिसमें एक नया सिंगल-पीस ग्रैब रेल भी शामिल है.

लागत को नियंत्रण में रखने के लिए, नए चेतक में प्रीमियम वेरिएंट में देखे जाने वाले TFT यूनिट के बजाय रिवर्स LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. अधिक किफायती बजाज चेतक में एक पारंपरिक की स्लॉट, एक डबल-साइडेड स्विंगआर्म और एक ओपन ग्लव कम्पार्टमेंट भी मिलता है. अन्य उल्लेखनीय फीचर्स में LED हेडलाइट और टर्न इंडिकेटर्स, 25 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज, रिवर्स मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक प्लेबैक और एक USB चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं.

बजाज चेतक C25 01: बैटरी और मोटर स्पेसिफिकेशन्स
बजाज चेतक में 2.5 kWh की NMC बैटरी दी गई है, जो दावा की गई IDC रेंज 113 किमी है. 750W के ऑफ-बोर्ड चार्जर का उपयोग करके, बैटरी को 2 घंटे 25 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. बैटरी 2.2 kW के हब-माउंटेड मोटर को पावर सप्लाई करती है. यह ई-स्कूटर 55 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है. इसमें दो राइड मोड उपलब्ध हैं: इको और स्पोर्ट.

नए चेतक C25 01 में चेतक के अन्य मॉडलों की तरह ही फ्रेम है, जो टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर पर टिका है. ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक दिए गए हैं.

14 January 2026
23:00 PM
22:59 PM
22:50 PM
22:33 PM
17:31 PM

New Bajaj Chetak Launch Live: 0 से 80 परसेंट महज 2 घंटे में 

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 से 80 परसेंट महज 2 घंटे में चार्ज हो सकता है जिससे इसे दुबारा इस्तेमाल करना कम समय लेगा और इसे लंबी दूरी तक चलाया जा सकता है. 

 

 

17:24 PM

New Bajaj Chetak Launch Live:  91,399 हजार कीमत 

Bajaj Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटर को 91,399 हजार की कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है, कीमत 1 लाख से कम होना वाकई में इस स्कूटर को काफी किफायती बनाता है. 

17:12 PM

New Bajaj Chetak Launch Live: धांसू एंट्री 

बजाज ऑटो प्लांट पर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की धमाकेदार एंट्री हो गई है लेकिन अभी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है जो कुछ ही देर में किया जाएगा, फिलहाल फीचर्स के बारे में बात होने जा रही है. 

 

16:56 PM

New Bajaj Chetak Launch Live: 35 साल वाले 40 परसेंट बायर 

कम्पनी के डेटा के हिसाब से चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के 40 परसेंट बायर 35 साल की उम्र वाले हैं ऐसे में समझ में आता है कि इस स्कूटर का युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज है. 

 

16:53 PM

New Bajaj Chetak Launch Live: शुरू हो गया लॉन्च इवेंट

New Bajaj Chetak लॉन्च इवेंट शुरू कर दिया गया है. अब धीरे करके बजाज चेटक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खूबियां बताईं जा रही हैं जिनके बारे में जानना के लिए हर कोई बेताब है. 

 

16:45 PM

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: मिलेगी तगड़ी वेडिंग डेप्थ 

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को तगड़ी वेडिंग डेप्थ मिलने जा रही है. कंपनी ने लॉन्च इवेंट के सेटअप पर पूल के अंदर इस स्कूटर को पार्क किया है जिससे साबित होता है कि पानी में तकरीबन एक तिहाई डूबने के बाद भी इस स्कूटर का बाल भी बांका नहीं होने वाला है. 

 

 

About the Author
author img
Vineet Singh

TAGS

Bajaj Chetak Electric Scooter Launch

Trending news

ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग?
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग?
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा