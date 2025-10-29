Advertisement
नई Ducati Panigale V2 हुई लॉन्च, पहले से सस्ती कीमत में खरीद पाएंगे ग्राहक

Ducati Panigale V2: 2025 पैनिगेल V2 एक ऑल-न्यू 890cc 90-डिग्री V-ट्विन इंजन द्वारा संचालित है, जो 10,750rpm पर 120hp और 8,250rpm पर 93.3Nm का टॉर्क पैदा करता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:52 PM IST
Ducati Panigale V2: नई डुकाटी पैनिगेल V2 को ₹19.12 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया है, जो इसे मौजूदा 955cc मॉडल (₹20.98 लाख) से ₹1.86 लाख रुपये सस्ते में उतारा गया है. 2025 मॉडल को EICMA 2024 में प्रदर्शित किए जाने के लगभग एक साल बाद भारतीय बाज़ार में उतारा गया है. नई बाइक E20 फ्यूल के हिसाब से तैयार की गई है और दोनों वेरिएंट में इसे केवल डुकाटी रेड कलर में ही पेश किया गया है.

पावरट्रेन

2025 पैनिगेल V2 एक ऑल-न्यू 890cc 90-डिग्री V-ट्विन इंजन द्वारा संचालित है, जो 10,750rpm पर 120hp और 8,250rpm पर 93.3Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह आउटगोइंग 955cc सुपरक्वाड्रो इंजन के 150hp की तुलना में 30hp कम है. हालाँकि पावर में कमी आई है, डुकाटी का ध्यान एक अधिक पहुँच योग्य और हल्के मशीन पर रहा है. इसका परिणाम V2 S वेरिएंट में दिखाई देता है, जिसका वजन बिना ईंधन के सिर्फ 175kg है, जिससे यह अब तक की सबसे हल्की पैनिगेल बन गई है, जबकि मानक V2 का वजन 179kg है.

सेफ्टी फीचर्स 

नई पैनिगेल V2 एक वाइड इलेक्ट्रॉनिक्स सूट के साथ आती है, जो 6-एक्सिस IMU द्वारा समर्थित है. मानक सुविधाओं में कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और एक द्वि-दिशात्मक क्विकशिफ्टर शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, राइडर्स को चार राइडिंग मोड्स—रेस, स्पोर्ट, रोड और वेट—और एक 5-इंच का TFT कंसोल मिलता है. टॉप-टियर V2 S वेरिएंट (जिसकी कीमत ₹21.10 लाख है) में लॉन्च कंट्रोल और पिट लिमिटर भी मानक के रूप में मिलते हैं, जो बेस वेरिएंट के लिए एक्सेसरीज़ के रूप में उपलब्ध हैं.

सस्पेंशन और ब्रेकिंग के लिए, बेस पैनिगेल V2 में फुली एडजस्टेबल मारज़ोची फोर्क और कयाबा मोनोशॉक सेटअप है, जबकि V2 S में दोनों सिरों पर फुली एडजस्टेबल ओहलिन सस्पेंशन मिलते हैं. दोनों ही वेरिएंट पर ब्रेकिंग का काम ब्रेम्बो M50 मोनोब्लॉक कैलिपर्स संभालते हैं, और ये पायरेली डियाब्लो रोसो 4 टायरों के साथ आते हैं. कुल मिलाकर, नई पैनिगेल V2 अपने प्रदर्शन को थोड़ा कम करके भी, इसे हल्का और अधिक किफायती बनाकर भारतीय सुपरबाइक उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षक पैकेज प्रदान करती है.

Ducati Panigale V2

